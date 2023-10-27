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Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Виробничо-логістичний комплекс Camozzi
фото: Camozzi

Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійську групу компаній Camozzi. Концерн співпрацює з російським військово-промисловим комплексом ВПК, а її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в Росії.

Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зазначається, що пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi у Росії є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України:

  • ВАТ «Ижорские заводы»;
  • ВАТ «Коломенський завод»;
  • ВАТ «Силовые машины»;
  • ВАТ «НПК "Уралвагонзавод»;
  • холдинг «ПетрозаводскМаш».

Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії РФ співпрацює з підсанкційним AT «Тихвинский вагоностроительный завод» та АТ «Челябинский цинковый завод», який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.

Окрім того, відомо, що попри російську окупацію, досі працює «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» у тимчасово захопленому Сімферополі.

Так, на вебсайті російської компанії «ВПК Конкордия» зазначено: «Компанія ВПК – офіційний дилер Camozzi. Наше представництво Camozzi Сімферополь – це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі!».

Водночас сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду.

Як повідомляється, у Росії Camozzi працює через ТОВ «Камоцци Пневматика», має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.

Варто зазначити, що в Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин Росії Олексій Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Нагадаємо, італійська компанія Camozzi, яка спеціалізується на виготовленні пневмообладнання, навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжила співпрацювати з заводами російської промисловости.

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Теги: НАЗК Італія бізнес Крим санкції

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