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Названо країни, громадяни яких найчастіше відкривають бізнес в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Названо країни, громадяни яких найчастіше відкривають бізнес в Україні
Найчастіше реєстрували в Україні компанії громадяни Туреччини – 201 бізнес
фото з відкритих джерел

Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві – 542

Громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини, Польщі та США. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

Так, понад 1,1 тис. нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році за даними Єдиного державного реєстру. Це на 24,2% менше, ніж у 2023 році.

Названо країни, громадяни яких найчастіше відкривають бізнес в Україні фото 1
фото: Опендатабот

Загалом, громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини – 201 бізнес. Наслідують громадяни Польщі – 90 компаній та США – 89 бізнесів.

Названо країни, громадяни яких найчастіше відкривають бізнес в Україні фото 2
фото: Опендатабот

Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві – 542 (48.9%). Також популярними регіонами стали Львівщина – 137 компаній (12.4%) та Одещина – 122 компанії (11%).

Названо країни, громадяни яких найчастіше відкривають бізнес в Україні фото 3
фото: Опендатабот

Найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп’ютерним програмуванням (109 компаній, 9.8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7.8%).

Названо країни, громадяни яких найчастіше відкривають бізнес в Україні фото 4
фото: Опендатабот

Серед новостворених компаній минулоріч, найбільший статутний капітал має ТОВ «Двл Укр» із Києва. Її кінцевий бенефіціар — громадянин Франції, а сума статутного капіталу склала 1,18 млрд гривень. У топі також ТОВ «Трейд Солюшинз» (456,7 млн грн) та ТОВ «ДК Київ Аутлет» (335,6 млн грн), власником яких є громадянин Чехії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив новий механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців (та осіб без громадянства). Мова про тих, хто допомагає військовим або воює за Україну. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Повідомляється, що стосовно іноземців (та осіб без громадянства) уточнено підставу для видачі посвідки на проживання. За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, це захистить іноземців-волонтерів, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та іншої допомоги.

До слова, у 2024 році українці здійснили 30,11 млн перетинів державного кордону. При цьому 2% із тих, хто виїхав, не повернулися – це близько пів мільйона осіб. Кількість громадян, які залишилися за кордоном, зросла утричі порівняно з попереднім роком. 

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Теги: Львівщина бізнес Одещина українці

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