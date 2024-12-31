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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Тривога лунає через загрозу застосування авіаційних засобів ураження

О 07:17 у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що вночі 31 грудня, о 02:56, у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. О 03:39 було оголошено відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

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Теги: столиця Київ українці Україна росіяни росія війна тривога

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