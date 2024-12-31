В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Тривога лунає через загрозу застосування авіаційних засобів ураження

О 07:17 у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що вночі 31 грудня, о 02:56, у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. О 03:39 було оголошено відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.