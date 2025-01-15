Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон у 2024 році

Загалом за три роки повномасштабної війни за кордоном залишилося близько 3 млн українців

Найбільше українців залишилося за кордоном у червні 2024 року – 194 тисячі

У 2024 році українці здійснили 30,11 млн перетинів державного кордону. При цьому 2% із тих, хто виїхав, не повернулися – це близько пів мільйона осіб. Кількість громадян, які залишилися за кордоном, зросла утричі порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє «Опендатабот».

Так, у 2024 році різниця між виїздами та поверненнями становила 443 тис. осіб, що у 3,3 раза більше, ніж у 2023 році, коли ця цифра була лише 134 тис. Найбільше українців залишилося за кордоном у червні – 194 тис.

Протягом 2024 року лише три місяці показали позитивний баланс повернень: у квітні до України повернулося на 58 тис. більше, ніж виїхало, у липні – на 23 тис., а в серпні – на 89 тис.

Загалом за три роки повномасштабної війни за кордоном залишилося близько 3 млн українців, що співмірно з показниками за 11 років до війни (2011-2021), коли країну залишили 3,3 мільйона осіб. Ці дані враховують лише перетини на офіційних пунктах пропуску, тоді як точних даних щодо громадян, які залишили тимчасово окуповані території або виїхали нелегально, немає.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. З них 60% перебували в Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).

Нагадаємо, що Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

До слова, очільник Міністерства національної єдності заявляв, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо вдасться розв'язати питання з бронюванням.

Як відомо, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону.