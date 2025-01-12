Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни

Ярослав Грицак: «У тривалій тяжкій війні демократія може програти тому, що вона тяжче приймає рішення, але є й зворотній бік…»

Демократії воюють краще, ніж авторитарні режими, якщо війна не триває довго. Якщо вона затягується, тут шанси зрівнюються, а навіть авторитарний режим може перемогти. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

«У тривалій тяжкій війні демократія може програти тому, що вона тяжче приймає рішення, але є зворотна сторона. Звертаю вашу увагу на той факт, що нещодавно вперше відбулася атака на окупантів винятково роботизованими системами. Вона показала цілком нову якість ЗСУ, це – технологічний стрибок. Його зробили українці, не росіяни», – сказав науковець.

За словами Грицака, авторитарні режими технічно не креативні. Демократичні креативніші. Звичайно, авторитарні можуть масштабувати те, що вони вкрадуть. Можуть робити це більш агресивно.

«Звичайно, демократія має багато недоліків, зокрема, вона не дуже добра під час війни. Бо війна вимагає команди, дисципліни. Але демократія має велику перевагу. Тому що демократія є більш стійкою, авторитарні режими більш крихкі, бо вони не мають інновацій. Ви ж згадайте, що сотні тисяч людей втекли з Росії, це креативний клас. Окрім того, авторитарні режими – це чітка вертикаль з чітким харизматичним лідером як от Путін», – пояснив свою думку історик.

Раніше історик пояснив українцям, чому розмови про вибори – це ІПСО. За словами Ярослава Грицака, вибори – це розкіш. А розкіш буде тоді, коли буде мир.

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