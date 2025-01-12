Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
За словами Грицака, авторитарні режими технічно не креативні. Демократичні креативніші
фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак: «У тривалій тяжкій війні демократія може програти тому, що вона тяжче приймає рішення, але є й зворотній бік…»

Демократії воюють краще, ніж авторитарні режими, якщо війна не триває довго. Якщо вона затягується, тут шанси зрівнюються, а навіть авторитарний режим може перемогти. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

«У тривалій тяжкій війні демократія може програти тому, що вона тяжче приймає рішення, але є зворотна сторона. Звертаю вашу увагу на той факт, що нещодавно вперше відбулася атака на окупантів винятково роботизованими системами. Вона показала цілком нову якість ЗСУ, це – технологічний стрибок. Його зробили українці, не росіяни», – сказав науковець.

За словами Грицака, авторитарні режими технічно не креативні. Демократичні креативніші. Звичайно, авторитарні можуть масштабувати те, що вони вкрадуть. Можуть робити це більш агресивно.

«Звичайно, демократія має багато недоліків, зокрема, вона не дуже добра під час війни. Бо війна вимагає команди, дисципліни. Але демократія має велику перевагу. Тому що демократія є більш стійкою, авторитарні режими більш крихкі, бо вони не мають інновацій. Ви ж згадайте, що сотні тисяч людей втекли з Росії, це креативний клас. Окрім того, авторитарні режими – це чітка вертикаль з чітким харизматичним  лідером як от Путін», – пояснив свою думку історик.

Раніше історик пояснив українцям, чому розмови про вибори – це ІПСО. За словами Ярослава Грицака, вибори – це розкіш. А розкіш буде тоді, коли буде мир. 

Також РНБО описала сценарій розпаду Росії у наступні 50 років. 

Читайте також:

Теги: війна путін українці демократія росіяни Ярослав Грицак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Грицака, він не бачить, як зараз можна провести вибори
«Скоро вибори». Історик пояснив українцям, чому це ІПСО
Сьогодні, 16:24
Захисник зізнається: попри те, що не може бачити красу навколо, хоче поїхати на природу та відчути запах дерев і шум річки
Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ
8 сiчня, 05:10
Олександр раніше не мав досвіду військової служби, але одразу після початку російського вторгнення 24 лютого пішов добровольцем
«Слава Україні!»: два роки тому росіяни розстріляли Героя Олександра Мацієвського
30 грудня, 2024, 15:53
Після падіння літака Azerbaijan airlines генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу
Смерть у небі, кара на землі. Чи відповість Путін за ще один збитий літак?
27 грудня, 2024, 17:27
Точний місяць прибуття китайського лідера наразі невідомий
Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату
27 грудня, 2024, 10:33
Останні десять років Юлія Даниленко є головою обласної МСЕК №1 на Вінниччині
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
26 грудня, 2024, 17:52
Повний список фіналістів нацвідбору буде оприлюднено до 17 січня 2025 року
Євробачення-2025: оголошено фіналістів нацвідбору
20 грудня, 2024, 16:29
«Трамп прийме стратегію вичікування, підтримуючи Україну»
Чому Трампу не вдасться досягнути миру
20 грудня, 2024, 08:52
Речник Держдепартаменту висловився щодо військових КНДР
США зробили заяву про перекидання нових підрозділів КНДР до Росії
18 грудня, 2024, 10:01

Суспільство

У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити
У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити
Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників
Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
Картина художниці з Донеччини з'явиться на купюрі 50 євро
Картина художниці з Донеччини з'явиться на купюрі 50 євро
Буковель. Як змінилися ціни на гірськолижному курорті після новорічних свят
Буковель. Як змінилися ціни на гірськолижному курорті після новорічних свят
Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста
Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
56K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
30K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
21K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Втрати ворога станом на 12 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Сьогодні, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Сьогодні, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Сьогодні, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua