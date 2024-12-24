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Український флот може зупинитися через підвищення тарифу Укрзалізниці: звернення до міністра Кулеби

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Український флот може зупинитися через підвищення тарифу Укрзалізниці: звернення до міністра Кулеби
фото з відкритих джерел

Міністра Кулебу закликали не підвищувати тариф на вантажні перевезення Укрзалізниці

«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифу майже на 40%, через що робота флоту УДП у напрямку Констанци може зупинитися. Про це повідомили в Українському Дунайському пароплавстві, та закликали профільного міністра не допустити зростання тарифу.    

Заступник гендиректора УДП Владислав Бєлах розповів, що сьогодні УДП перевозить українську агропродукцію до морського порту Констанца, і працює над збільшенням обсягів перевезень.  

«Ми неодноразово звертались до Кабміну з пропозиціями по запровадженню знижки на тариф «Укрзалізниці» до Ізмаїлу, щоб хоча б частково компенсувати різницю із вартістю доставки до Одеси. Заплановане зростання тарифу «Укрзалізниці» підвищить вартість логістики тонни зерна через дунайські порти приблизно на пʼять доларів, і поставить Дунай в ще більш невигідне положення порівняно з Одесою. Робота флоту у напрямку Констанци просто зупиниться», – каже він.  

Для того, щоб гарантувати Україні збереження дунайської логістики як альтернативного каналу експорту, потрібно лишити тарифи на вантажоперевезення Укрзалізниці незмінними, кажуть в УДП. І закликають профільного міністра Олексія Кулебу вжити заходів зі стримання тарифів.  

«Ми звертаємось до керівництва Міністерства та Кабміну. Збережіть незмінним тариф на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Війна продовжується, військові ризики актуальні. Якщо експорт з Одеси, як в 2022-2023 роках, опиниться під загрозою, доведеться витрачати час на реанімацію дунайської логістики. Бізнес знову зіштовхнеться із захмарними ставками та дефіцитом флоту. Якщо нас почують та підтримають, УДП отримає гарантований щомісячній вантажопотік у 150-200 тис. тонн (1,2-1,5 млн тонн на рік) та зможемо забезпечити експорт, як у випадку блокади морських портів, так і західного кордону», – зауважив Владислав Бєлах.  

Раніше  ОП Укрметалургпром (УМП) також закликало прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра з відновлення Олексія Кулеби не підвищувати тариф на вантажні перевезення Укрзалізниці: там зауважили, що Міністерство розвитку громад та територій України проводить кулуарні обговорення з УЗ без участі бізнес спільноти, тим часом наслідки для економіки України будуть катастрофічні, і загрожують Україні зупинкою стратегічних підприємств та суттєвим скороченням валютної виручки.

Теги: тарифи експорт війна Укрзалізниця бізнес перевезення

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