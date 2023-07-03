Нацбанк змінив правила для обмінників: як це вплине на «зношені» долари

На готівковому валютному ринку розшириться пропозиція іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження

Нововведення покращить стан готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни

Із 1 липня Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Передбачається, що це повинно сприяти розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де громадяни мають змогу купувати та продавати іноземну валюту.

Також надання дозволу небанківським фінустановам знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу тримати на належному рівні гривневу ліквідність, що важливо для безперебійного прийняття ними готівкової іноземної валюти в громадян.

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За словами НБУ, завдяки запровадженим змінам небанківські фінансові установи матимуть безперебійний доступ до готівкової іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження, який вже мають банки. Відтак, це позитивно вплине на стан готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни.

Щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких повинні дотримуватися небанківські фінустанови.

Так, обсяг знятої готівки у гривні чи іноземній валюті небанківською фінустановою не повинен перевищувати обсяг коштів у гривні чи іноземній валюті, яка була раніше зарахована на їхній рахунок у банку, зокрема:

на рахунок у гривні небанківська фінансова установа може зараховувати кошти, отримані завдяки здійсненню валютно-обмінних операцій та від продажу безготівкової іноземної валюти;

на рахунок в іноземній валюті – кошти, отримані від здійснення валютно-обмінних операцій та як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.

Нагадаємо, учасники валютного ринку можуть втратити ліцензію на проведення валютообмінних операцій через недотримання встановлених вимог при обміні валюти. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що всі доларові банкноти, випущені з 1914 року, є дійсним платіжним засобом, а громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане «пошкодження» або «зношення» банкнот.

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До слова, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри. Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

Крім того, з 22 червня Приватбанк поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.