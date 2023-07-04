Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
В Україні змінилися правила прийому валюти в банках і обмінниках
фото з відкритих джерел

Лише значно зношені або пошкоджені купюри приймаються на інкасо

Усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Це, зокрема, стосується «потертих» та м'ятих купюр. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Банкам та небанківським обмінним пунктам заборонено:

  • відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот;
  • установлювати додаткову комісію чи обмеження на обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску.

«Лише значно зношені або пошкоджені приймаються на інкасо: коли банкнота вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову», – наголошує Нацбанк.

Нагадаємо, що Нацбанк змінив правила для обмінників. Із 1 липня Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

З 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри. Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

Крім того, з 22 червня Приватбанк поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

До слова, Національний банк України із 16 червня помʼякшив валютні обмеження. Зокрема надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик. 

Теги: Нацбанк обмін гроші валюта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість однієї рації Kenwood NX-5300E становить близько $1500
Дніпровська РДА закупила рації для укриттів по $1500 за штуку
Вчора, 19:08
Найбільше зростання зарплат фіксують у галузі «Готельно-ресторанний бізнес, туризм»
Де найбільше зросли зарплати: список професій
1 липня, 14:08
Кошти направлять на допомогу домогосподарствам, реформи щодо прозорості державних ресурсів та підтримку ринків
Україна отримає позику від Світового банку на $1,5 мільярда
30 червня, 08:17
Багато українців зіштовхнулись із проблемою обміняти долари
Про «радянське» регулювання в країні «красивих доларів»
23 червня, 15:52
США активно дає військову допомогу Україні
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
22 червня, 07:49
Акція триватиме з 19 червня по 13 серпня
Українці можуть отримати 100 тисяч гривень: Приватбанк повідомив деталі
21 червня, 17:07
Аеропорт «Бориспіль» включив у тендер прибирання туалетів у терміналах, а також приміщень «Прем’єр VIP-зали» та бізнес-залів пасажирських терміналів D та F, нині закритих
Прибирання закритого аеропорту, рекордні гроші на стадіон: рейтинг найскандальніших тендерів
21 червня, 16:05
Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу
Обкладали «даниною» підприємців. Викрито керівництво Держпродспоживслужби на Харківщині
19 червня, 13:11
Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років
Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення
15 червня, 18:21

Особисті фінанси

Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
За що військові можуть отримати виплату у понад мільйон гривень? Пояснення юриста
За що військові можуть отримати виплату у понад мільйон гривень? Пояснення юриста
Поповнення банківських карток через термінали: що зміниться із 1 серпня
Поповнення банківських карток через термінали: що зміниться із 1 серпня
В яких містах українці отримують найвищі зарплати: статистика
В яких містах українці отримують найвищі зарплати: статистика
Нацбанк змінив правила для обмінників: як це вплине на «зношені» долари
Нацбанк змінив правила для обмінників: як це вплине на «зношені» долари
Виплати військовим по-новому: скільки отримуватимуть поранені захисники
Виплати військовим по-новому: скільки отримуватимуть поранені захисники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
54K
Відкрили ключем купе: пасажирка розповіла, як її обікрали в поїзді «Укрзалізниці»
28K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
19K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
19K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
19K
На українському ринку набирає популярності фрукт-гібрид (фото)

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту