Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари

В Україні змінилися правила прийому валюти в банках і обмінниках

Лише значно зношені або пошкоджені купюри приймаються на інкасо

Усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Це, зокрема, стосується «потертих» та м'ятих купюр. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Банкам та небанківським обмінним пунктам заборонено:

відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот;

установлювати додаткову комісію чи обмеження на обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску.

«Лише значно зношені або пошкоджені приймаються на інкасо: коли банкнота вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову», – наголошує Нацбанк.

Нагадаємо, що Нацбанк змінив правила для обмінників. Із 1 липня Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

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З 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри. Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

Крім того, з 22 червня Приватбанк поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

До слова, Національний банк України із 16 червня помʼякшив валютні обмеження. Зокрема надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.