Повернення акцизу на пальне: парламент ухвалив рішення

Акцизи на бензин та дизель, відповідно до законопроєкту, будуть на рівні 100 євро за 1000 л.

Народні депутати підтримали за основу доопрацьований законопроєкт про акцизи на пальне

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт щодо повернення акцизу на паливо. За проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (7668-д) проголосували 236 народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту, акцизи на бензин та дизель будуть на рівні 100 євро за 1000 л.

Водночас на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 л, а акциз для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро/1000.

Рішення буде діяти до скасування воєнного стану.

Зазначимо, що у понеділок, 29 серпня, парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьований законопроєкт щодо повернення акцизів на пальне. За результатами розгляду на комітеті депутатам рекомендували підтримати доопрацьовану версію №7668-д. Водночас законопроєкт №7668, який до Ради вніс Кабінет міністрів, не включили до порядку денного.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке мало допомогти збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.