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Повернення акцизу на пальне: парламент ухвалив рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Повернення акцизу на пальне: парламент ухвалив рішення
Акцизи на бензин та дизель, відповідно до законопроєкту, будуть на рівні 100 євро за 1000 л.
фото з відкритих джерел

Народні депутати підтримали за основу доопрацьований законопроєкт про акцизи на пальне

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт щодо повернення акцизу на паливо. За проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (7668-д) проголосували 236 народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту, акцизи на бензин та дизель будуть на рівні 100 євро за 1000 л.

Водночас на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 л, а акциз для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро/1000.

Рішення буде діяти до скасування воєнного стану.

Зазначимо, що у понеділок, 29 серпня, парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьований законопроєкт щодо повернення акцизів на пальне. За результатами розгляду на комітеті депутатам рекомендували підтримати доопрацьовану версію №7668-д. Водночас законопроєкт №7668, який до Ради вніс Кабінет міністрів, не включили до порядку денного. 

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке мало допомогти збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.

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Теги: податки Верховна Рада пальне

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