42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку – експерт

Боргова модель ринку електроенергії відлякує інвесторів – Омельченко

Заборгованість на ринку електроенергії вже досягла критичного рівня і безпосередньо впливає на інвестиційний клімат у галузі. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, борги на балансуючому ринку електроенергії перевищили 42 млрд грн і продовжують створювати системний фінансовий тиск на галузь.

«Вони дивляться, якщо в країні такі борги на енергоринку. Вони десять разів подумають, чи потрібно інвестувати в таку країну», – зазначив Омельченко.

Експерт пояснив, що проблема має структурний характер і закладена в самій моделі ринку електроенергії, запущеній у 2019 році.

За його словами, енергоринок працює під постійним фінансовим навантаженням, що замість інвестицій формує нові борги. На думку Омельченка, без перегляду самої моделі енергоринку та поступового врегулювання заборгованості ситуація й надалі стримуватиме розвиток енергетичного сектору.

Раніше віце-президент енергетичної спільноти Energy Club Максим Немчинов зазначив, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують накопичуватися, а без комплексних рішень ситуація лише погіршуватиметься.

Теги: електроенергія

