Названо найкращого фінансового директора України

Фіндиректорка «Метінвесту» Юлія Данкова очолила рейтинг CFO України 2026 року

Фінансова директорка Групи «Метінвест» Юлія Данкова очолила рейтинг тридцяти найкращих фінансових директорів України 2026 року за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших» та бізнес-порталу Delo.ua. Церемонія нагородження відбулася 4 березня у Києві.

Рейтинг формувався у два етапи: спочатку читачі обрали номінантів, після чого експертне журі шляхом незалежного таємного голосування визначило фінальну тридцятку переможців. До складу журі увійшли представники Національного банку України, профільного комітету Верховної Ради, економісти, керівники страхових асоціацій та медіаексперти.

До першої п’ятірки рейтингу також увійшли фінансові директори компаній Київстар, Нова пошта, AB InBev Efes Україна та EVA.

Коментуючи відзнаку, Юлія Данкова наголосила, що вона відображає насамперед стійкість та ефективність роботи компанії в умовах війни.

«Для мене ця відзнака насамперед про ефективність і стійкість компанії. Попри всі виклики «Метінвест» залишається опорою української економіки: компанія працює, підтримує людей і державу. За чотири роки великої війни ми сплатили близько 74 млрд грн податків і продовжуємо забезпечувати стабільні виплати працівникам», – зазначила Данкова.

За її словами, компанія зберігає фокус на операційній ефективності та управлінні робочим капіталом, а також продовжує впроваджувати інноваційні рішення, зокрема технології штучного інтелекту у фінансових та бізнес-процесах.

Зокрема, у «Метінвесті» використовують технології комп’ютерного зору та інтелектуального оброблення документів. Платформа myOCR дозволяє обробляти до 40 тис. сторінок на місяць і економить близько 20 тис. робочих годин персоналу на рік.

Компанія також продовжує виконувати свої боргові зобов’язання. У 2025 році «Метінвест» у повному обсязі здійснив виплати за облігаціями з терміном погашення, а загалом із 2022 року виплатив близько $670 млн боргу за цим інструментом.

Попри війну, компанія реалізує нові інвестиційні проєкти. Зокрема, торік «Метінвест» залучив кредит на 23,6 млн євро від Deutsche Bank під гарантії фінської експортно-кредитної агенції Finnvera для будівництва комплексу зі згущення відходів на Північному ГЗК.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.