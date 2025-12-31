Головна Світ Економіка
Найгірший рік за десятиліття. FT спрогнозувала, що чекає долар у 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найгірший рік за десятиліття. FT спрогнозувала, що чекає долар у 2026
Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро
У 2025 році долар подешевшав на 9,5% у порівнянні з основними світовими валютами

Американський долар демонструє найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Волл-стріт прогнозують, що американська валюта буде слабкою і в наступному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що цього року долар подешевшав на 9,5% у порівнянні з основними світовими валютами, оскільки торговельна війна президента США Дональда Трампа спричинила побоювання щодо перспектив найбільшої економіки світу та поставила під сумнів традиційний статус долара як надійного активу для інвесторів.

Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро, підскочивши майже на 14% до понад $1,17 – рівня, який востаннє спостерігався у 2021 році. ‎«Це один із найгірших років для долара за всю історію плаваючих валютних курсів», – каже Джордж Саравелос, який займається дослідженнями валютних ринків у Deutsche Bank.

Відновлення Федеральною резервною системою зниження ставок у вересні посилило тиск на долар. На думку фахівців, зниження ставок може призвести до падіння курсу долара і у 2026 році. Банки Волл-стріт прогнозують, що євро зміцниться до $1,20 до кінця 2026 року, а фунт підніметься з поточного рівня $1,33 до $1,36.

Стан долара, який залишається провідною світовою валютою, впливає на компанії, інвесторів і центральні банки. Так, його слабкість була вигідною для американських експортерів, але створила труднощі для багатьох європейських компаній, що отримують доходи від продажів у США.

Аналітики кажуть, що курс долара у 2026 році залежатиме від кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи США. Його подальше падіння імовірніше, якщо голова центробанку буде схильний підкорятися вимогам Білого дому щодо глибшого зниження ставок.

Нагадаємо, американський долар завершує 2025 рік під серйозним тиском. Валюта США продовжує знижуватися, демонструючи динаміку, яка може стати найгіршою за останні вісім років.

Теги: валюта тарифи США

