Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети

Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети
Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю
фото з відкритих джерел

В Україні запровадять нову грошову одиницю розмінної монети «шаг»

Після перейменування копійки на шаг вилучати монети Нацбанк не буде, а в найближчі роки усі копійки взагалі вийдуть із обігу. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Новини.live» повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

В обігу також лишаються 10 копійок, проте від 1 жовтня Національний банк України почав поступово їх вилучати. Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю.

За словами Железняка, за два-три роки за прогнозами Нацбанку карбування 50 копійок також припиниться.

«Тобто у нас якщо і буде щось випускатися, теоретично це 50 шагів, але це дуже короткий буде процес, і це буде не вилучення і переплавлення, а просто нова номінація. Зараз в країні є 14 млрд копійок в обороті, ніхто їх вилучати і заміняти на монети зі словом «шаг» не буде», – пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг». Метою законопроєкту є зміна назви розмінної монети «копійка» на історично обґрунтовану та українську назву «шаг», що дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Як відомо, на початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет спровокувала обговорення в мережі.

