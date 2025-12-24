Головна Світ Економіка
Долар втрачає позиції: що стоїть за падінням та чому інші валюти зміцнюються

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Будь-які зміни економічних даних можуть різко змінити тенденцію
Долар прямує до найгіршого річного показника за вісім років

Долар США прямує до найслабшого річного показника з 2017 року. Індекс спотового долара 23 грудня знизився на 0,3%, досягнувши найнижчої позначки з початку жовтня, а загалом за 2025 рік валюта втратила 8,2% своєї вартості. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Головною причиною експерти називають очікування щодо політики Федеральної резервної системи (ФРС), яка може відрізнятися від стратегій інших великих центробанків світу. Це призводить до зміцнення інших валют.

До прикладу, канадський долар досяг максимуму з літа, австралійський долар піднявся до найвищої позначки за три місяці, а шведська крона повернулася до рівнів початку 2022 року.

Старший аналітик компанії Swissquote Іпек Озкардеська зазначила: «Прогноз щодо долара США залишається комфортно негативним. Бичачі прогнози щодо долара трапляються рідко».

Ринок опціонів сигналізує про подальше зниження долара в останні сесії року та на початку 2026-го, тоді як будь-які зміни економічних даних можуть різко змінити тенденцію.

Нагадаємо, епоха глобального домінування долара США, що тривала десятиліттями, наближається до завершення. Згідно з аналітичним матеріалом агентства Bloomberg, зростання світової торгівлі та фінансової інтеграції, що минає повз США, а також агресивна зовнішня політика Вашингтона, прискорюють процеси дедоларизації. Аналітики вказують на те, що хоча долар залишається ключовою валютою у світовій торгівлі та резервах, його частка у міжнародних розрахунках та активах поступово зменшується. 

валюта курс доллара економіка

