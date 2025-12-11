Головна Гроші Економіка
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде з інфляцією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Національний банк вшосте поспіль залишив облікову ставку незмінною
фото: НБУ

Регулятор прогнозує поступове зниження інфляції в найближчі місяці

Національний банк знову вирішив залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Це потрібно, аби забезпечити привабливість гривневих інструментів та стабільність валютного ринку на тлі збереження інфляційних ризиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

У листопаді інфляція в Україні знизилася до 9,3% у річному вимірі, що виявилося трохи нижчим за прогнози НБУ. Сповільнення цін відбувається завдяки збільшенню пропозиції продовольчих товарів через надходження нових урожаїв.

Зазначається, що інфляційні очікування залишаються підвищеними, а увага до теми інфляції продовжує зростати. Нацбанк прогнозує поступове зниження інфляції в найближчі місяці, хоча темпи сповільнення будуть помірнішими через вичерпання ефектів бази порівняння. Мета Нацбанку залишається незмінною – привести інфляцію до цільового показника 5%.

«У разі збереження або посилення інфляційних ризиків, зокрема через невизначеність щодо зовнішнього фінансування, НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби – ужити додаткових заходів. Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що правління Національного банку України використовує облікову ставку як ключовий інструмент монетарної політики для контролю інфляції та підтримки стабільності фінансового ринку. Рішення зберегти ставку на рівні 15,5% дозволяє стримувати зростання цін та підтримувати стійкість курсу гривні, особливо в умовах економічної невизначеності та впливу повномасштабної війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що НБУ прогнозує пом’якшення монетарної політики наступного року, однак початок циклу зниження облікової ставки залежить від темпів інфляції, енергетичної ситуації та прогресу у співпраці з МВФ.

