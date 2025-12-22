Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів – Податкова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів – Податкова
Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів
фото: rv.tax.gov.ua

Ключовим критерієм для оподаткування є системне отримання доходу через цифрові платформи

Водії сервісів онлайн-таксі, зокрема Uklon та Uber, які регулярно отримують дохід від перевезень, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила керівниця Державна податкова служба України Леся Карнаух, повідомляє «Главком».

За її словами, оподаткування доходів із цифрових платформ є частиною міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Відповідний законопроєкт, відомий як «закон про OLX», уже перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради. Документ розробило Міністерство фінансів і підтримала ДПС.

Карнаух наголосила, що закон має впорядкувати податкові відносини не лише для користувачів маркетплейсів, а й для самозайнятих осіб, які системно отримують дохід, але не сплачують податки. Зокрема, це стосується водіїв сервісів таксі.

«Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить 18%?» – зазначила Карнаух.

Очільниця Податкової підкреслила, що навіть якщо водій формально не є партнером сервісу таксі, але отримує дохід від перевезень і перевищує неоподатковуваний мінімум, він зобов’язаний задекларувати цей дохід і сплатити 18% податку з суми перевищення.

Коментуючи ідею встановлення річного ліміту у 2000 євро для доходів із цифрових платформ, Карнаух висловила сумнів у доцільності такого підходу. Вона навела приклад разового продажу дорогого майна, який формально може перевищувати ліміт, але не є підприємницькою діяльністю. За її словами, особи, які системно отримують дохід, можуть обирати різні режими оподаткування – загальну або спрощену систем.

«Особа, яка отримала дохід повинна з нього заплатити податок. Бо це суть податку на доходи фізичних осіб. Особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, може бути або платником на загальній системі оподаткування, або користуватися іншими режимами оподаткування, як то спрощена система, або бути резидентом в «Дія.City», або бути резидентом в DefenseCity. І у будь-якому випадку вона повинна сплачувати податок» – наголосила службовиця

Нагадаємо, раніше влада України в Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити до кінця 2025 року закон про 5% податок для продавців та надавачів послуг через інтернет – так званий «податок на OLX». У квітні уряд уже схвалив відповідний законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів продавців і виконавців послуг через цифрові платформи, зокрема OLX, Rozetka, Prom та інші. А у вересні Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті два законопроєкти, що передбачають передачу Податковій даних про громадян, які продають товари або здають житло через інтернет.

Читайте також:

Теги: таксі податки гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів – Податкова
Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів – Податкова
«Укрпошта» повідомила графік роботи на новорічні свята
«Укрпошта» повідомила графік роботи на новорічні свята
Пов’язані компанії у держзакупівлях: виявлено порушення на понад 500 млн грн
Пов’язані компанії у держзакупівлях: виявлено порушення на понад 500 млн грн
Держава розпочинає масштабний аудит оборонної галузі: у списку – 88 підприємств
Держава розпочинає масштабний аудит оборонної галузі: у списку – 88 підприємств
«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)
«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)
Підвищення тарифу на розподіл газу загрожує втратою надходжень до бюджету – Запоріжвогнетрив
Підвищення тарифу на розподіл газу загрожує втратою надходжень до бюджету – Запоріжвогнетрив

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua