Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів – Податкова

Ключовим критерієм для оподаткування є системне отримання доходу через цифрові платформи

Водії сервісів онлайн-таксі, зокрема Uklon та Uber, які регулярно отримують дохід від перевезень, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила керівниця Державна податкова служба України Леся Карнаух, повідомляє «Главком».

За її словами, оподаткування доходів із цифрових платформ є частиною міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Відповідний законопроєкт, відомий як «закон про OLX», уже перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради. Документ розробило Міністерство фінансів і підтримала ДПС.

Карнаух наголосила, що закон має впорядкувати податкові відносини не лише для користувачів маркетплейсів, а й для самозайнятих осіб, які системно отримують дохід, але не сплачують податки. Зокрема, це стосується водіїв сервісів таксі.

«Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить 18%?» – зазначила Карнаух.

Очільниця Податкової підкреслила, що навіть якщо водій формально не є партнером сервісу таксі, але отримує дохід від перевезень і перевищує неоподатковуваний мінімум, він зобов’язаний задекларувати цей дохід і сплатити 18% податку з суми перевищення.

Коментуючи ідею встановлення річного ліміту у 2000 євро для доходів із цифрових платформ, Карнаух висловила сумнів у доцільності такого підходу. Вона навела приклад разового продажу дорогого майна, який формально може перевищувати ліміт, але не є підприємницькою діяльністю. За її словами, особи, які системно отримують дохід, можуть обирати різні режими оподаткування – загальну або спрощену систем.

«Особа, яка отримала дохід повинна з нього заплатити податок. Бо це суть податку на доходи фізичних осіб. Особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, може бути або платником на загальній системі оподаткування, або користуватися іншими режимами оподаткування, як то спрощена система, або бути резидентом в «Дія.City», або бути резидентом в DefenseCity. І у будь-якому випадку вона повинна сплачувати податок» – наголосила службовиця

Нагадаємо, раніше влада України в Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити до кінця 2025 року закон про 5% податок для продавців та надавачів послуг через інтернет – так званий «податок на OLX». У квітні уряд уже схвалив відповідний законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів продавців і виконавців послуг через цифрові платформи, зокрема OLX, Rozetka, Prom та інші. А у вересні Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті два законопроєкти, що передбачають передачу Податковій даних про громадян, які продають товари або здають житло через інтернет.