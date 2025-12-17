Не задекларувала майна на понад 7 млн грн: викрито посадовицю податкової

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді начальника відділу Державної податкової служби в Черкаській області, посадовиця внесла недостовірні відомості до декларації

Головному державному інспектору ГУ Державної податкової служби у Черкаській області повідомлено про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді начальника відділу Державної податкової служби в Черкаській області, внесла недостовірні відомості до декларації особи за 2022 рік. Не вказала майно, що належить її чоловікові на праві власності. Зокрема транспортні засоби – BMW X5, дві Toyota Land Cruiser 200, вантажні автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та MAN TGX. Загальна вартість – понад сім мільйонів гривень.

Посадовиці оголосили підозру за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, що може загрожувати підозрюваній, до двох років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.

Також голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький не вказав у своїй декларації колишню дружину Оксану Білецьку, яка володіє значними активами та бізнесами. Серед партнерів ексдружини – впливові політики, а також особи з сумнівною репутацією, включно з контрабандистом та колишнім митником, внесеним до санкційного списку РНБО.