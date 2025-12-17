Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Не задекларувала майна на понад 7 млн грн: викрито посадовицю податкової

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Не задекларувала майна на понад 7 млн грн: викрито посадовицю податкової
Посадовиця не зазначила майно, що належить її чоловікові
фото: Офіс генпрокурора

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді начальника відділу Державної податкової служби в Черкаській області, посадовиця внесла недостовірні відомості до декларації

Головному державному інспектору ГУ Державної податкової служби у Черкаській області повідомлено про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді начальника відділу Державної податкової служби в Черкаській області, внесла недостовірні відомості до декларації особи за 2022 рік. Не вказала майно, що належить її чоловікові на праві власності. Зокрема транспортні засоби – BMW X5, дві Toyota Land Cruiser 200, вантажні автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та MAN TGX. Загальна вартість – понад сім мільйонів гривень.

Посадовиці оголосили підозру за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, що може загрожувати підозрюваній, до двох років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.

Також голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький не вказав у своїй декларації колишню дружину Оксану Білецьку, яка володіє значними активами та бізнесами. Серед партнерів ексдружини – впливові політики, а також особи з сумнівною репутацією, включно з контрабандистом та колишнім митником, внесеним до санкційного списку РНБО.

Читайте також:

Теги: Черкаси декларація Національна поліція України корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Лещенко каже, що яскравий мерч ФК «Локомотив», в якому він прийшов на виступ у Раду, мав привернути увагу на проблеми «Укрзалізниці». Але оцінили цей «дрес-код» не всі
Сергій Лещенко: Коломойський, як і Міндіч, претендував на статус друга президента. І що з ним тепер? Інтерв'ю
19 листопада, 10:45
Правоохоронці підозрюють Олексія Чернишова у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
24 листопада, 22:01
НАЗК стане головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми
Українці можуть отримати гроші за викриття корупції. Уряд удосконалив процедуру
8 грудня, 18:37
Туск прокоментував заяви американських переговорників щодо гарантій для України
Туск назвав гарантії безпеки США для України «далекосяжними»
Вчора, 13:11
За даними слідства, Тимур Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Олександром Цукерманом (на фото зліва)
Не лише Ізраїль. Сім’ї Міндіча та Цукермана спільно мандрували світом – слідство
19 листопада, 13:01
Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за шахрайство
Син мера Умані незаконно отримав інвалідність і спускав соцвиплати в казино
19 листопада, 16:02
Корнацький з 2014 по 2019 роки отримував кошти з бюджету апарату Ради
Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло
28 листопада, 12:25
Слідство називає підозрюваного співорганізаторам корупційної схеми
Операція «Мідас». Суд заочно арештував Міндіча
1 грудня, 19:07
Поліція затримала киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто поза чергою та без участі власників
Затримано киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто без черги та без участі власників
2 грудня, 08:01

Кримінал

На Прикарпатті засуджено патрульного за хабарництво у справі про ДТП – деталі справи
На Прикарпатті засуджено патрульного за хабарництво у справі про ДТП – деталі справи
Операція «Мідас»: суд продовжив зобов'язання для Чернишова
Операція «Мідас»: суд продовжив зобов'язання для Чернишова
Не задекларувала майна на понад 7 млн грн: викрито посадовицю податкової
Не задекларувала майна на понад 7 млн грн: викрито посадовицю податкової
ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото
ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua