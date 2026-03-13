Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі

Лише 2% лобістів у реєстрі не встигли подати звіти у встановлений термін

Станом на 12 березня 2025 року 97% людей, зареєстрованих як лобісти, та 100% компаній, вже подали перші звіти за даними Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Восени минулого року в Україні розпочав роботу Реєстр лобістів, яким опікується Національне агентство з питань запобігання корупції. За результатами року українські лобісти мали подати перший звіт про свою діяльність.

Так, усі зареєстровані учасники, внесені до реєстру торік, повинні були подати звіти до НАЗК до 31 січня 2026 року. Навіть якщо учасник неактивний, то він все одно повинен подати звіт, що підтверджує відсутність активної діяльності.

Загалом у реєстрі нараховується 161 учасник, з них звітувати мали 132 лобісти, зареєстровані торік. Понад половина всіх учасників зареєструвалися вже в перший місяць після запуску Реєстру прозорості.

Фінзвітність учасників Реєстру лобістів інфографіка: «Опендатабот»

Частина учасників не вклалася у дедлайн з поданням звітності: вчасно відзвітували про свою діяльність 96% компаній та лише 87% людей-лобістів. Втім ситуацію виправили у лютому, тож наразі всі компанії подали звітність. Зокрема, на початку лютого «доздали» Всеукраїнська агенція приватизації, СІК-Груп Україна та українська компанія «Консалтинг та лобізм». Наразі у «боржниках» залишаються лише два лобісти-фізичні особи.

Лобізм у світі давно вважають цілком легальним інструментом впливу на державні рішення. По суті, це професійна діяльність із просування інтересів бізнесу чи окремих груп у владі. Закон «Про лобіювання» визначає: лобіювання – це спроби впливу на органи влади в комерційних інтересах бенефіціара. Відбувається це за винагороду (пряму чи опосередковану) або ж із компенсацією витрат на таку діяльність.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в Україні вступив в дію закон «Про лобіювання». Це перший документ, який унормовує діяльність тих, хто впливає на ухвалення державних рішень. Разом із законом стартував і Реєстр прозорості – онлайн-платформа, де відтепер збиратиметься вся інформація про лобістів.

«Главком» розбирався, що це за новації й що зміниться після їх запуску.