Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
У 2025 році ДПС відкрила 25 035 тис. проваджень
Київ лідирує за кількістю проваджень від ДПС

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну  загальна кількість проваджень проти бізнесів, які відкривали українці, зросла на 35 %. За 11 місяців 2025 року Державна податкова служба (ДПС) відкрила понад 25 тис. проваджень. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот», інформує «Главком».

Цього року ДПС відкрила 25 035 тис. проваджень проти українських бізнесів. У порівнянні з минулим роком, цей показник менший на 1,7 %. Однак на 35 % більший від початку повномасштабного вторгнення.

У яких регіонах ДПС відкрила найбільше проваджень проти бізнесів

Найбільше проваджень зафіксовано в Києві, на Дніпропетровщині та Київщині
Найбільше проваджень зафіксовано в Києві, на Дніпропетровщині та Київщині
Відповідні провадження передбачають стягнення штрафів, податків та зборів із бізнесу на користь ДПС. Найбільше таких проваджень зафіксовано в Києві, на Дніпропетровщині та Київщині, саме у сфері оптової торгівлі.

  • Київ – 5 757 тис. проваджень.
  • Дніпропетровщина – 4 738 тис. проваджень.
  • Київщина – 1 467 тис. проваджень.

У яких сферах найбільше відкрито проваджень

Найбільше проваджень зафіксовано у сфері оптової торгівлі
Найбільше проваджень зафіксовано у сфері оптової торгівлі
  • Оптова торгівля – 5 380 тис. справ.
  • Сільське господарство та мисливство – 2 092 тис. справ.
  • Будівництво – 1 910 тис. справ.

Які компанії лідирують за кількістю проваджень від ДПС

  • Приватне підприємство Деревтехсервіс – 29 проваджень.
  • Компанія Кравбуд – 22 провадження.
  • Редакція міської газети «Кремінь» – 20 проваджень.
  • Футбольний клуб «Кривбас» – 17 проваджень.

Раніше «Главком» писав про те, що Податкова служба України цьогоріч почала частіше перевіряти підприємців (ФОПів). За дев'ять місяців 2025 року було проведено понад 6 тис. перевірок – це на 12% більше, ніж торік. Хоча це все ще набагато менше, ніж до початку великої війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині.

Також повідомлялося, що Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області, а також у центральному апараті Державної податкової служби.

Теги: бізнес Державна податкова служба штраф

