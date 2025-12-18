Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
Київ лідирує за кількістю проваджень від ДПС
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальна кількість проваджень проти бізнесів, які відкривали українці, зросла на 35 %. За 11 місяців 2025 року Державна податкова служба (ДПС) відкрила понад 25 тис. проваджень. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот», інформує «Главком».
Цього року ДПС відкрила 25 035 тис. проваджень проти українських бізнесів. У порівнянні з минулим роком, цей показник менший на 1,7 %. Однак на 35 % більший від початку повномасштабного вторгнення.
У яких регіонах ДПС відкрила найбільше проваджень проти бізнесів
Відповідні провадження передбачають стягнення штрафів, податків та зборів із бізнесу на користь ДПС. Найбільше таких проваджень зафіксовано в Києві, на Дніпропетровщині та Київщині, саме у сфері оптової торгівлі.
- Київ – 5 757 тис. проваджень.
- Дніпропетровщина – 4 738 тис. проваджень.
- Київщина – 1 467 тис. проваджень.
У яких сферах найбільше відкрито проваджень
- Оптова торгівля – 5 380 тис. справ.
- Сільське господарство та мисливство – 2 092 тис. справ.
- Будівництво – 1 910 тис. справ.
Які компанії лідирують за кількістю проваджень від ДПС
- Приватне підприємство Деревтехсервіс – 29 проваджень.
- Компанія Кравбуд – 22 провадження.
- Редакція міської газети «Кремінь» – 20 проваджень.
- Футбольний клуб «Кривбас» – 17 проваджень.
Раніше «Главком» писав про те, що Податкова служба України цьогоріч почала частіше перевіряти підприємців (ФОПів). За дев'ять місяців 2025 року було проведено понад 6 тис. перевірок – це на 12% більше, ніж торік. Хоча це все ще набагато менше, ніж до початку великої війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині.
Також повідомлялося, що Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області, а також у центральному апараті Державної податкової служби.
Читайте також:
- Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
- Податкова повідомила, скільки грошей цьогоріч отримала Україна з «податку на Google»
- Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
- Автоматична система стягнення боргів: податкова повідомила про позитивну динаміку
Коментарі — 0