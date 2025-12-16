Головна Гроші Економіка
Упадуть бюджетні надходження та податки: Центральний ГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Упадуть бюджетні надходження та податки: Центральний ГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу
Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%
НКРЕКП планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%

Адміністрація ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЦГЗК) звернулася до голови НКРЕКП Юрія Власенка із закликом переглянути рішення щодо підвищення тарифу на розподіл природного газу для Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Як зазначається у зверненні комбінату, Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%. Таке різке зростання може серйозно вдарити по гірничо-металургійному комплексу, який має ключове значення для економіки та обороноздатності України.

«Забезпечення Центрального ГЗК природним газом є критично важливим для стабільної роботи підприємства. Таке підвищення тарифу може призвести до втрати конкурентоспроможності на експортних ринках, скорочення виробництва, експорту та зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів», – наголошується у листі.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) також звернулася до НКРЕКП із вимогою переглянути проєкт підвищення тарифів на розподіл природного газу у 2026 році. За висновками ФРУ, рішення про підвищення є економічно необґрунтованим, і може викликати дестабілізацію в економіці – адже деякі облгази пропонують підвищити тариф на розподіл на 87-120%.

