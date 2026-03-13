«Нафтогаз» остаточно виграв справу проти «Газпрому» на $1,4 млрд

Російська газовидобувна компанія має сплатити «Нафтогазу» заборгованість за послуги з організації транспортування газу

Група «Нафтогаз» остаточно виграла суд проти російського «Газпрому» на понад $1,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Сергія Корецького.

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року. За словами Корецького, рішення зобов'язує «Газпром» сплатити «Нафтогазу» заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати.

«Нафтогаз» працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків», – каже він.

Нагадаємо, Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». З травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay (бери або плати), повністю припинивши оплати. У відповідь на це, у вересні того ж року «Нафтогаз» ініціював арбітражний розгляд.

«Газпром» намагався заблокувати цей процес через російські суди, однак їхні спроби виявилися безуспішними. Міжнародний арбітражний трибунал, до складу якого увійшли арбітри зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю, повністю став на бік «Нафтогазу».

До слова, у березні уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів.