Держбюджет-2026. Уряд заклав мільярди гривень від «податку на OLX»

Від «податку на OLX» та введення акцизу на солодку воду уряд сподівається отримати 22,5 млрд грн

Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Як зазначив депутат, від «податку на OLX» та введення акцизу на солодку воду уряд сподівається отримати 22,5 млрд грн в наступному році (14 млрд грн від «податку на OLX» та 8,5 млрд грн від акцизу. «Також від «вдосконалення роботи зі стягнення податкового боргу» ще +26 млрд грн», – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона.

За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік.