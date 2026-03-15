Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ

Керівники підрозділів компанії отримали доручення підготувати плани щодо зменшення штату

Компанія Meta розмірковує над масштабним скороченням персоналу, яке може зачепити понад 20% працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Джерела видання пояснили, що такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктури штучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню ШІ-інструментів.

Керівники підрозділів уже отримали попередження про можливі скорочення та доручення підготувати плани щодо зменшення штату. При цьому остаточного рішення про масштаб або терміни звільнень поки що не ухвалено. Утім, речник Meta назвав повідомлення про можливі масові звільнення спекуляціями, зазначивши, що компанія поки офіційно не підтверджувала такі плани.

Якщо ж скорочення все-таки зачепить понад 20% працівників, то стане найбільшим з часу реструктуризації 2022-2023 років, коли компанія звільнила понад 21 тисячу співробітників у межах так званого «року ефективності».

Генеральний директор Марк Цукерберг активно просуває розвиток генеративного штучного інтелекту. Компанія витрачає значні кошти на залучення провідних ШІ-спеціалістів і будівництво дата-центрів. За інформацією Reuters, Meta планує інвестувати близько $600 млрд у дата-центри до 2028 року для підтримки своїх ШІ-проєктів. Хоча деякі проєкти компанії у сфері штучного інтелекту показали змішані результати. Зокрема, йдеться про нові ШІ-моделі, як-от Llama 4 та Avocado.

Загалом подібні скорочення відбуваються і в інших технологічних компаніях, які намагаються оптимізувати витрати та підвищити продуктивність завдяки штучному інтелекту.

