Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ

Єлизавета Жабська
Meta витрачає значні кошти на залучення провідних ШІ-спеціалістів і будівництво дата-центрів
Керівники підрозділів компанії отримали доручення підготувати плани щодо зменшення штату

Компанія Meta розмірковує над масштабним скороченням персоналу, яке може зачепити понад 20% працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Джерела видання пояснили, що такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктури штучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню ШІ-інструментів.

Керівники підрозділів уже отримали попередження про можливі скорочення та доручення підготувати плани щодо зменшення штату. При цьому остаточного рішення про масштаб або терміни звільнень поки що не ухвалено. Утім, речник Meta назвав повідомлення про можливі масові звільнення спекуляціями, зазначивши, що компанія поки офіційно не підтверджувала такі плани.

Якщо ж скорочення все-таки зачепить понад 20% працівників, то стане найбільшим з часу реструктуризації 2022-2023 років, коли компанія звільнила понад 21 тисячу співробітників у межах так званого «року ефективності».

Генеральний директор Марк Цукерберг активно просуває розвиток генеративного штучного інтелекту. Компанія витрачає значні кошти на залучення провідних ШІ-спеціалістів і будівництво дата-центрів. За інформацією Reuters, Meta планує інвестувати близько $600 млрд у дата-центри до 2028 року для підтримки своїх ШІ-проєктів. Хоча деякі проєкти компанії у сфері штучного інтелекту показали змішані результати. Зокрема, йдеться про нові ШІ-моделі, як-от Llama 4 та Avocado.

Загалом подібні скорочення відбуваються і в інших технологічних компаніях, які намагаються оптимізувати витрати та підвищити продуктивність завдяки штучному інтелекту.

Нагадаємо, компанія Google почала інтеграцію чат-бота Gemini у сервіс Google Maps. Нові функції дозволять користувачам спілкуватися з картами у форматі діалогу, отримувати персоналізовані рекомендації та планувати маршрути за допомогою штучного інтелекту.

До слова, ера роботів на виробництві офіційно перейшла з наукової фантастики в операційні звіти. На заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами. Тепер такі випробування роботі буде перенесено на заводу у Німеччині.

Читайте також

Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося
Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося
19 лютого, 09:23
Український наземний дрон Droid
Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі
15 лютого, 19:15
Європарламент заблокував частину ШІ-інструментів через передачу даних у хмару
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
16 лютого, 21:01
Meta оптимізувала Messenger і закрила окремий домен сервісу
Meta об’єднала Messenger із Facebook і змінила роботу чатів
19 лютого, 20:47
Путін повідомив Сійярто, що Росія звільнить двох військовополонених, які мають угорське громадянство
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
4 березня, 22:46
На Лондонському книжковому ярмарку роздають книгу «Don’t Steal This Book», у якій замість тексту – лише список письменників
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
10 березня, 21:50
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
CNN: Реформи Трампа та Маска позначилися на готовності США до війни з Іраном
11 березня, 05:49
Українські військові використовують проти ворога вітчизняні безпілотники зі штучним інтелектом
Україна перша у світі створює полігон для тренування ШІ-моделей партнерів
12 березня, 15:07
Шахрайство становить понад 40% усіх злочинів у Великій Британії
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
Вчора, 11:49

Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії
Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії
Експорт електроенергії з України поки мінімальний, але важливий для економіки – експерт
Експорт електроенергії з України поки мінімальний, але важливий для економіки – експерт
«Нафтогаз» остаточно виграв справу проти «Газпрому» на $1,4 млрд
«Нафтогаз» остаточно виграв справу проти «Газпрому» на $1,4 млрд
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
