Експорт електроенергії з України поки мінімальний, але важливий для економіки – експерт

Христина Жиренко
Прокіп: Будь-які можливості для експорту навіть невеликих обсягів електроенергії є економічно важливими для країни

Обсяги експорту електроенергії з України, про який останніми днями активно говорять у публічному просторі, залишаються мінімальними. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

За його словами, говорити про повноцінне відновлення експорту наразі передчасно, адже йдеться лише про короткочасні поставки у години профіциту електроенергії.

«Сказати, що експорт відновився – це дуже голосно. Насправді він відбувався лише протягом двох днів у дуже невеликому обсязі – близько 37 МВт·год. Але якщо є можливість експортувати електроенергію у години профіциту, то енергетичні компанії повинні це робити, адже це валютні надходження для країни», – пояснив Прокіп.

Експерт нагадав, що у січні та лютому країна встановила рекорди з імпорту через дефіцит потужностей, спричинений російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

За його словами, імпорт електроенергії часто здійснюється за високими цінами і оплачується валютою, тому будь-які можливості для експорту навіть невеликих обсягів електроенергії є економічно важливими для країни.

Нагадаємо, Україна відновила експорт лише у ті години, коли виробництво електроенергії перевищує споживання, зокрема через зростання сонячної генерації вдень.

Читайте також

Найбільшими постачальниками сала, свинячого жиру та жиру птиці в Україну у цей період стали Польща, Німеччина та Іспанія
Україна різко збільшила імпорт сала: які країни головні постачальники
Сьогодні, 05:44
Часто причина не в залізі, а в тому, як ми користуємося гаджетом
Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше
Вчора, 09:41
Нульові квоти на експорт металобрухту – це був захід національної безпеки – ICC
Нульові квоти на експорт металобрухту – це був захід національної безпеки – ICC
4 березня, 16:34
Ціни на пшеницю за останній тиждень продемонстрували стрімке зростання
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
3 березня, 20:58
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
25 лютого, 11:52
У більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення
Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
24 лютого, 11:59
Після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту, зазначив Прокіп
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
22 лютого, 14:17
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
19 лютого, 17:18
На думку Конеченкова, першопричини проблеми слід шукати у підходах до формування «зеленого» тарифу в попередні роки
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація
15 лютого, 15:30

Бізнес

Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії
Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії
Експорт електроенергії з України поки мінімальний, але важливий для економіки – експерт
Експорт електроенергії з України поки мінімальний, але важливий для економіки – експерт
«Нафтогаз» остаточно виграв справу проти «Газпрому» на $1,4 млрд
«Нафтогаз» остаточно виграв справу проти «Газпрому» на $1,4 млрд
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі
Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми
Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку – експерт
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку – експерт

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
