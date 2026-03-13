Експорт електроенергії з України поки мінімальний, але важливий для економіки – експерт

Прокіп: Будь-які можливості для експорту навіть невеликих обсягів електроенергії є економічно важливими для країни

Обсяги експорту електроенергії з України, про який останніми днями активно говорять у публічному просторі, залишаються мінімальними. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

За його словами, говорити про повноцінне відновлення експорту наразі передчасно, адже йдеться лише про короткочасні поставки у години профіциту електроенергії.

«Сказати, що експорт відновився – це дуже голосно. Насправді він відбувався лише протягом двох днів у дуже невеликому обсязі – близько 37 МВт·год. Але якщо є можливість експортувати електроенергію у години профіциту, то енергетичні компанії повинні це робити, адже це валютні надходження для країни», – пояснив Прокіп.

Експерт нагадав, що у січні та лютому країна встановила рекорди з імпорту через дефіцит потужностей, спричинений російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

За його словами, імпорт електроенергії часто здійснюється за високими цінами і оплачується валютою, тому будь-які можливості для експорту навіть невеликих обсягів електроенергії є економічно важливими для країни.

Нагадаємо, Україна відновила експорт лише у ті години, коли виробництво електроенергії перевищує споживання, зокрема через зростання сонячної генерації вдень.