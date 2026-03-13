Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії

Галузь будматеріалів попереджає про ризики: норма 90% імпортної електроенергії може зупинити підприємства

Спілка виробників будівельних матеріалів України висловилася проти можливого запровадження вимоги, яка зобов’язуватиме промислові підприємства імпортувати до 90% електроенергії. У галузі застерігають, що така норма може створити значне фінансове навантаження для виробників і негативно вплинути на їхню конкурентоспроможність. Про це заявив президент Спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, коментуючи рішення уряду про підвищення обов’язкової частки імпорту електричної енергії для промислових споживачів з 60% до 90%, передає «Главком».

За словами Салія, підприємства вже сьогодні змушені закуповувати електроенергію на європейському ринку у періоди дефіциту в Україні. Однак встановлення вимоги купувати до 90% імпортної електроенергії фактично змушує бізнес переходити на значно дорожчий ресурс.

«Це виглядає як покарання для підприємств – в момент, коли ситуація в енергосистемі стабілізується і імпорт вже не потрібен у таких обсягах, виробникам нав’язують вимогу купувати до 90% дорожчої електроенергії. При цьому, раптом, у нас з’явилися можливості для продажу українського дешевого енергії до Євросоюзу! І я побоююсь, що як би не вийшло так, що ми продаємо українську дешеву енергію куди-небудь в Словаччину або в Угорщину, а звідти переганяємо ту ж саму електроенергію для українського комбінату, тільки вже за європейськими цінами», – зауважив Салій.

Як підкреслив Салій, така вимога фактично створює додатковий ціновий бар’єр для виробництва. В умовах війни, коли підприємства й без того працюють із підвищеними витратами, це може спричинити скорочення обсягів виробництва або навіть призвести до банкрутства окремих компаній. У галузі наголошують, що підприємства повинні мати можливість самостійно формувати енергетичний баланс – поєднувати українську електроенергію, імпорт, нічні тарифи та альтернативну генерацію для зниження собівартості продукції.

«Виробник має мати право обирати оптимальний мікс джерел електроенергії, щоб зробити свою продукцію конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках», – підкреслив Салій.

У Спілці також попереджають, що підвищення енергетичних витрат особливо критичне для великих промислових підприємств із високим рівнем енергоспоживання. За таких умов українські виробники можуть втратити конкурентні позиції, зокрема на тлі імпорту продукції з Туреччини чи Китаю. Водночас Салій зазначив, що галузь підтримує розвиток малої генерації та альтернативних джерел енергії, які активно розвиваються в Україні після початку повномасштабної війни. Однак, на його думку, ці рішення не можуть повністю замінити стабільне енергопостачання для великої промисловості.

«Після завершення активної фази війни попит на електроенергію може різко зрости через масштабну відбудову інфраструктури, будівництво нових об’єктів і розвиток промисловості. У таких умовах державна політика має бути спрямована на підтримку виробників, а не на створення додаткових витрат для промисловості», – наголосив Салій.

Спілка виробників будматеріалів закликала уряд переглянути підходи до регулювання імпорту електроенергії та забезпечити ринкові умови для підприємств, які дозволять їм ефективно працювати та підтримувати економіку країни в умовах війни.

Як відомо, уряд своєю постановою зобов’язав промисловість імпортувати 90% електроенергії, щоб уникнути графіків обмеження потужності. Документ набрав чинності 7 березня. Своєю чергою в ОП «Укрметалургпром» повідомили, що це рішення викликає занепокоєння у підприємств гірничо-металургійного комплексу, адже не повністю відповідає поточній ситуації в Об’єднаній енергетичній системі України. Зокрема, наразі в енергосистемі відсутній гострий дефіцит електроенергії, а в окремі періоди навіть є можливість для експорту до 400 МВт.

До слова, обсяги експорту електроенергії з України, про який останніми днями активно говорять у публічному просторі, залишаються мінімальними. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.