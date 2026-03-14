Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
ТОВ «1+1 Інтернет» з орбіти Коломойського втратила статус критично важливого
фото: «Суспільне»

Мінкульт постановив, що ТОВ «1+1 Інтернет» більше не відповідає деяким критеріям, за якими організаціям надається особливий статус

Міністерство культури України позбавило ТОВ «1+1 Інтернет» статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідний наказ 13 березня видала міністерка культури Тетяна Бережна, інформує «Главком».

Мінкульт постановив, що ТОВ «1+1 Інтернет» більше не відповідає деяким критеріям, за якими підприємствам та організаціям надається статус критично важливого. Йдеться про такі критерії:

  • підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади;
  • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб – працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату).

Нагадаємо, що 30 грудня 2025 року Мінкульт підтвердив статус критичного важливого низці компаній бізнесмена Ігоря Коломойського. Серед них було й ТОВ «1+1 Інтернет».

Нагадаємо, що недавно Міністерство культури підтвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. 

ТОВ «1+1 Інтернет» з орбіти Коломойського втратила статус критично важливого
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

