Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського

Мінкульт постановив, що ТОВ «1+1 Інтернет» більше не відповідає деяким критеріям, за якими організаціям надається особливий статус

Міністерство культури України позбавило ТОВ «1+1 Інтернет» статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідний наказ 13 березня видала міністерка культури Тетяна Бережна, інформує «Главком».

Мінкульт постановив, що ТОВ «1+1 Інтернет» більше не відповідає деяким критеріям, за якими підприємствам та організаціям надається статус критично важливого. Йдеться про такі критерії:

підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб – працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату).

Нагадаємо, що 30 грудня 2025 року Мінкульт підтвердив статус критичного важливого низці компаній бізнесмена Ігоря Коломойського. Серед них було й ТОВ «1+1 Інтернет».

Нагадаємо, що недавно Міністерство культури підтвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період.