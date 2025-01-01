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Податкова запланувала майже 5 тис. перевірок у 2025 році: хто потратив під увагу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Податкова запланувала майже 5 тис. перевірок у 2025 році: хто потратив під увагу
З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта – на ФОПів
фото з відкритих джерел

Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень

У 2025 році Державна податкова служба запланувала 4,7 тис. перевірок бізнесу. Найбільше податкова звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень. Про це повідомляє Опендатабот. 

З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта – на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Завітає Податкова й до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ.

Кого перевірятиме Податкова у 2025 році
Кого перевірятиме Податкова у 2025 році
інфографіка Опендатабот

ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому – Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно. 

Де перевірятимуть найбільше компаній у 2025 році
Де перевірятимуть найбільше компаній у 2025 році
інфографіка Опендатабот

Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі – 20.7%. Ще 15.1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6.2%. 

Кого перевірятиме Податкова у 2025 році
Кого перевірятиме Податкова у 2025 році
інфографіка Опендатабот

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.

20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:

  • Д.Трейдінг – 165,6 млрд грн доходу;
  • Окко експрес – 61,8 млрд грн;
  • Вінницька птахофабрика – 39,2 млрд грн;
  • Нова пошта – 36,4 млрд грн;
  • Українська бронетехніка – 32,4 млрд грн;
  • Спейсикс – 27,9 млрд грн;
  • Миронівська птахофабрика – 21,4 млрд грн;
  • Пумб – 16 млрд грн;
  • Укрсиббанк – 15,4 млрд грн;
  • Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – 15 млрд грн;
  • Конкорд конслатинг – 8,5 млрд грн;
  • Енселко Агро – 7,2 млрд грн;
  • Інститут інформаційних технологій Інтелліас – 4,3 млрд грн;
  • Берегівське хлібоприймальне підприємство – 4,3 млрд грн;
  • ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ – 2,9 млрд грн;
  • Тесті фуд – 1 млрд грн;
  • Три О – 906 млн грн;
  • Тріумф медіа груп – 562 млн грн;
  • СК Дніпро-1 – 437 млн грн;
  • Зірка Буковелю – 421 млн грн.

Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової – відповідна інформація з’явиться у картці компанії.

Нагадаємо, в Україні запроваджують нову систему контролю за податковими перевірками з використанням боді-камер. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За словами Гетьманцева, окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери.

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Теги: Дніпро бізнес Нова пошта пошта Державна податкова служба податки

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