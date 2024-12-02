США та ОАЕ можуть зняти санкції з президента Сирії. Названо умови

Президент Сирії Башар Асад зустрічається з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Дамаску, Сирія, 1 грудня 2024 року

Дискусії відбулися до того, як сирійські повстанці розпочали наступ на війська Башара Асада й зайняли Алеппо

США та Об’єднані Арабські Емірати обговорили можливість зняти санкції з президента Сирії Башара Асада, якщо він розірве звʼязки з Іраном і перекриє шляхи поставки зброї ліванському угрупованню «Хезболла». Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Розмови про зняття обмежень активізувалися останніми місяцями, оскільки 20 грудня може закінчитися термін дії широких санкцій США проти Сирії. А також причиною слугувала боротьба Ізраїлю проти проксі-сил Ірану – «Хезболли» в Лівані, ХАМАС у секторі Гази.

Дискусії відбулися до того, як сирійські повстанці розпочали наступ на війська Башара Асада й зайняли Алеппо, друге за величиною місто країни. Джерела Reuters кажуть, що наступ опозиції – це сигнал, що в альянсі Асада з Іраном є слабкі місця, які Емірати й США хочуть використати. Однак якщо Асад скористається допомогою Ірану для контрнаступу, це ускладнить спроби ОАЕ та США «вбити клин між ними».

Як відомо, Емірати давно намагаються віддалити Асада від Ірану й налагодити ділові зв’язки з Сирією, проте цьому заважають санкції США.

США ввели санкції проти Сирії після того, як Башар Асад придушив протести проти нього в 2011 році. Вашингтон неодноразово посилював обмеження в наступні роки. Санкції стосуються всіх сирійських бізнес-секторів, усіх, хто має справу з Сирією, незалежно від громадянства, і тих, хто веде справи з російськими та іранськими структурами в Сирії. Дія санкцій припиниться 20 грудня, якщо законодавці США їх не продовжать.

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військовіформування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

«У Дамаску розпочались перші збройні заворушення – російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки», – йдеться у повідомленні ГУР. Повідомляється, що 1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна – метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.