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«Порішати» не вийде. Податківці під час перевірок носитимуть боді-камери

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Порішати» не вийде. Податківці під час перевірок носитимуть боді-камери
За словами Гетьманцева, боді-камери унеможливлять зловживання і зі сторони податківців, і несумлінних платників
фото: Данило Гетьманцев

Окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери

В Україні запроваджують нову систему контролю за податковими перевірками з використанням боді-камер. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За словами Гетьманцева, окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери.

«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порішати» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок» – пояснив Данило Гетьманцев.

Він також висловив сподівання, що це стане ефективним антикорупційним заходом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Так, нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Як відомо, в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис. Як зазначив нардеп, станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч. За словами Гетманцева, порівняно з минулим роком така кількість зросла на 83,6 тис.

Крім того, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тис., порівняно з припиненими – 47,7 тис. проти 40,7 тис.

До слова, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Однак закон набув чинності 1 грудня, а не 29 листопада, як передбачалося.

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Теги: податки закон Володимир Зеленський президент Данило Гетманцев Україна Державна податкова служба

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