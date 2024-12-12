Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головний бізнес-форум року. Пряма трансляція GET Business Festival

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головний бізнес-форум року. Пряма трансляція GET Business Festival
GET Business Festival

GET Business Festival – це великий фестиваль малого та середнього бізнесу, який щороку об’єднує підприємців

Сьогодні, 12 грудня, розпочався GET Business Festival. Він об’єднає 1300 учасників і понад 100 представників бізнесу, державного і громадського секторів на трьох тематичних сценах: стратегії зростання, бізнес-розвиток, маркетинг у воєнний час

GET Business Festival – це великий фестиваль малого та середнього бізнесу, який щороку об’єднує підприємців для навчання, обміну досвідом та нових знайомств.

У програмі: три тематичні сцени, 10+ панельних дискусій, презентація успішних кейсів і лайфхаків від власників та керівників компаній. Спікери ділитимуться власним досвідом управління та розвитку бізнесу в умовах ризиків, мінливого бізнес-клімату, невизначеності та обмежених ресурсів.

Серед спікерів:

  • Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, кандидатка юридичних наук;
  • Дмитро Наталуха, голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
  • Ігор Сироватко, операційний директор OLX Україна та Центральна Азія;
  • Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ;
  • Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії «Дарниця»;
  • Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС Агро»;
  • Юлія Павленко, директорка міжнародних операцій АТ «Укрпошта»;
  • Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО;
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії “Слуга народу”;
  • Антон Бокий, Chief Marketing Officer в INTERTOP Ukraine;
  • Лідія Білас, підприємиця, засновниця мережі освітніх проєктів "МрійДій";
  • Олексій Суровцев, актор, зоозахисник, власник притулку для тварин і ветеринарної клініки «Бородата котомамуля» та експерти з Ощадбанку, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency, БФК Gulliver, DonorUA тощо.

Організаторами є заходу є бізнес-медіа бюро Ekonomika+ та ділове онлайн-видання Delo.ua.

Читайте також:

Теги: бізнес українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан: Уряд закрив місцевим депутатам виїзд за кордон – міжнародна допомога впала втричі інтерв'ю
15 листопада, 06:00
На телеканалах можна було побачити російську пропаганду
Російські хакери захопили українські телеканали
5 грудня, 19:38
З часу відновлення української державності Слюсар активно включився у громадсько-політичну роботу
Помер ексголова франківського Конгресу українських націоналістів Левко Слюзар
18 листопада, 10:06
Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи
У Греції комуністи напали на акцію з ушанування пам’яті жертв Голодомору: Україна вимагає розслідування
23 листопада, 23:13
США змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети Atacms
Білий дім підтвердив застосування Україною ракет Atacms для ударів по Курщині
25 листопада, 20:47
Окупанти насильно вивозять маріупольців до Росії. Квітень, 2022 року
У 2025 році Росія депортуватиме українських переселенців – правозахисник 
26 листопада, 19:31
Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
9 грудня, 19:17
Польоти здійснюватимуться до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії
Українська авіакомпанія анонсувала регулярні польоти з Кишинева
Вчора, 14:18
Міністерство національної єдності опікуватиметься питанням повернення українців на батьківщину
Стало відомо, коли та як Україна почне повертати біженців з-за кордону
Сьогодні, 09:34

Події в Україні

За яких умов ЗСУ вийдуть з Покровська: роз'яснення командира роти 68-ї бригади
За яких умов ЗСУ вийдуть з Покровська: роз'яснення командира роти 68-ї бригади
Головний бізнес-форум року. Пряма трансляція GET Business Festival
Головний бізнес-форум року. Пряма трансляція GET Business Festival
Окупанти перебувають за 3 км від Покровська ‒ CNN
Окупанти перебувають за 3 км від Покровська ‒ CNN
Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область
Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область
Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ
Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
18K
Конкурент Суецького каналу: між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях
16K
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада
9309
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
7245
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua