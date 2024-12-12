Головний бізнес-форум року. Пряма трансляція GET Business Festival

GET Business Festival – це великий фестиваль малого та середнього бізнесу, який щороку об’єднує підприємців

Сьогодні, 12 грудня, розпочався GET Business Festival. Він об’єднає 1300 учасників і понад 100 представників бізнесу, державного і громадського секторів на трьох тематичних сценах: стратегії зростання, бізнес-розвиток, маркетинг у воєнний час

GET Business Festival – це великий фестиваль малого та середнього бізнесу, який щороку об’єднує підприємців для навчання, обміну досвідом та нових знайомств.

У програмі: три тематичні сцени, 10+ панельних дискусій, презентація успішних кейсів і лайфхаків від власників та керівників компаній. Спікери ділитимуться власним досвідом управління та розвитку бізнесу в умовах ризиків, мінливого бізнес-клімату, невизначеності та обмежених ресурсів.

Серед спікерів:

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, кандидатка юридичних наук;

Дмитро Наталуха, голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Ігор Сироватко, операційний директор OLX Україна та Центральна Азія;

Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ;

Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії «Дарниця»;

Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС Агро»;

Юлія Павленко, директорка міжнародних операцій АТ «Укрпошта»;

Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО;

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії “Слуга народу”;

Антон Бокий, Chief Marketing Officer в INTERTOP Ukraine;

Лідія Білас, підприємиця, засновниця мережі освітніх проєктів "МрійДій";

Олексій Суровцев, актор, зоозахисник, власник притулку для тварин і ветеринарної клініки «Бородата котомамуля» та експерти з Ощадбанку, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency, БФК Gulliver, DonorUA тощо.

Організаторами є заходу є бізнес-медіа бюро Ekonomika+ та ділове онлайн-видання Delo.ua.