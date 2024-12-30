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Чи планується підвищення податків у 2025 році? Очільник Мінфіну зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Чи планується підвищення податків у 2025 році? Очільник Мінфіну зробив заяву
Міністр зауважив, що збільшення податків цьогоріч було вимушеним кроком, яке було компромісним.
Фото: з відкритих джерел

На 2025 рік не планується пропонування підвищення податків

У 2025 році Міністерство фінансів України не планує пропонувати збільшення податків. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра фінансів Марченка, плани щодо підвищення податків у 2025 році відсутні. Втім, вже підписано закон про нові ставки для ФОПів.

«На наступний рік на цей час ми не плануємо йти з пропозицією про збільшення податків. Ми воліємо уникнути цих кроків у найближчій перспективі, тому що ми розуміємо, що це досить болючі кроки для громадян України та для бізнесу, які в цих умовах намагаються вижити», – сказав Сергій Марченко.

Чи планується підвищення податків у 2025 році? Очільник Мінфіну зробив заяву фото 1
https://mof.gov.ua/

Варто зазначити, що закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%. Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони будуть це робити з 1 січня.

Міністр зауважив, що збільшення податків цьогоріч було вимушеним кроком, яке було компромісним.

«І в цьому році, вибачте, у нас інших джерел, ніж фінансувати наші ЗСУ за рахунок податків в нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають природу і певні обмеження. Тобто ми не можемо нескінченно роздувати запозичення, нам треба було спиратися на якусь стабільну базу», – додав Марченко.

Після підписання закону про підвищення податків спостерігається масове закриття ФОПів в Україні. Щодня закривається понад 1000 підприємців, що значно перевищує звичайний показник у 700 закриттів.

Нагадаємо, що в Україні запроваджують нову систему контролю за податковими перевірками з використанням боді-камер.

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Теги: міністр закон Сергій Марченко податки

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