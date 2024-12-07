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Штучні цінові бар'єри на ринку залишають Україну без європейської електроенергії – Центр Разумкова

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Штучні цінові бар'єри на ринку залишають Україну без європейської електроенергії – Центр Разумкова
фото з відкритих джерел

Через граничні ціни на енергоринку імпорт з ЄС не працює на максимум – Центр Разумкова

Регуляторні обмеження цін заважають максимально використовувати імпорт електроенергії в умовах дефіциту потужності в Україні. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко на засіданні НКРЕКП.

За словами експерта, наразі існує нагальна потреба в перегляді методики визначення граничних цін на електроенергію. Омельченко наголосив на важливості забезпечення споживачів електроенергією, а не дотримання певної методики.

«Мені здається, що достатньо зрозуміло, що якщо у нас є можливість забезпечувати імпорт в умовах дефіциту потужності, то це має робитися. І в принципі і людям, і промисловості потрібна не методика... а людям потрібна електроенергія, а не методика», – зазначив Омельченко.

За його словами, через недостатній імпорт з ЄС малий та середній бізнес змушений переходити на дизельні генератори, що значно збільшує вартість електроенергії.

«Ми бачимо, що малий середній бізнес переходить на дизель генератори. А скільки коштує електрична енергія за рахунок цих дизель генераторів? Вона в 3-4 рази ще дорожча, ніж ми беремо за імпортом», – підкреслив Омельченко.

Щодо великих підприємств, експерт висловив думку, що вони мають адаптуватися до європейських цін на електроенергію для збереження конкурентоспроможності.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради закликали членів НКРЕКП негайно скасувати прайс-кепи для розблокування імпорту та подолання дефіциту електроенергії.

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Теги: НКРЕКП бізнес електроенергія обмеження

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