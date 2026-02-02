Понад 600 тис. грн за літеру «У». «Укрпошта» оновила логотип

Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах компанії

У свій 32-й день народження «Укрпошта» змінила логотип. Над ним працювала українська команда Spiilka Design Büro. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

«У новому бренді символ присутності на мапі («пін») поступився місцем поштовому ріжку у формі літері «У» – простій, але водночас глибокій і рідній для всіх українців. Оновлюючи стиль бренду, дизайнери посилили його українську ідентичність. У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру «У». Літеру, з якої починається Україна. Також повернули комбінацію синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти на основі української поштової естетики», – йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах компанії: у застосунку «Укрпошти», на поштоматах, нових автомобілях та формі співробітників. Старий бренд продовжить своє існування на вже наявних вивісках, рекламних носіях і т.п., щоб не витрачати зайві кошти на ребрендинг.

«Укрпошта» наголосила, що ребрендинг 2026 року став завершенням масштабної внутрішньої трансформації. За останні роки компанія повністю автоматизувала сортувальні лінії, що дозволило досягти 95–98% вчасної доставки. Запустила оновлений застосунок «Укрпошта 2.0», у якому оформлення відправлень і трекінг займають лічені секунди. Компанія також масштабує мережу власних поштоматів для отримання посилок 24/7 поруч із домом та оновлює автопарк попри виклики повномасштабної війни.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Укрпошта» 16 червня 2025 року оголосило тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн.

Згідно з умовами закупівлі, замовлення має бути готове до кінця поточного року. За шість місяців підрядник має провести дизайн-дослідження та розробити чотири розділи брендбуку, які включатимуть:

принципи використання логотипа;

дизайн елементів фірмового стилю, таких як конверти, бланк, візитівка, папка, коробка, пакет, блокнот, ручка, олівець, шаблон презентації, кофта, футболка,

уніформа, машина;

шаблони для зовнішньої та інтернет-реклами;

принципи оформлення вивісок, навісів тощо.

На торги прийшли п’ятеро учасників. Найнижчу пропозицію – 599,5 тис. грн – подало ТОВ «Табаско Ворлдвайд», яке надавало рекламні послуги Vodafone, «Алло», Crédit Agricole, «Укргазбанку» тощо. Пропозицію на 50 тис. грн дорожчу подала підприємиця Марія Омельчук – співвласниця брендингового агентства Galagan, яке надавало послуги Toyota, Lexus, «Укрзалізниці», «Київгазу», Panasonic тощо.

Утім, «Укрпошта» відмовила обом претендентам. Причиною вказується те, що «учасники визначили конфіденційною інформацію, що, за умовами закупівлі, не може бути визначена як конфіденційна». Зараз рішення тендерного комітету очікує третя учасниця – підприємиця Анастасія Жеребецька, співзасновниця дизайн-бюро «Спіілка», яке співпрацювало з «Планетою кіно», Megogo, Uklon, «Новою поштою» тощо.