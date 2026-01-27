Гендиректор «Укрпошти» показав, як бореться зі своїм головним конкурентом (фото)

«Укрпошта» та «Нова пошта» є основними конкурентами у логістичній сфері

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив фото з фірмовим поштоматом компанії. Примітно, що його було встановлено біля головного конкурента компанії – «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави «Укрпошти».

«Ну що, раз вже всі постять то і я зараз покажу Вам чотири місця з яких готувався напад», – підписав він світлину.

Варто зазначити, що «Укрпошта» та «Нова пошта» – два основні конкуренти у логістичній сфері на території України. Вони працюють як з великими перевезеннями, так і з дрібними, з орієнтацією на приватних осіб. Нещодавно в «Укрпошти» навіть зʼявилися фірмові поштові термінали.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року «Укрпошта» оголосила про запуск власної мережі поштоматів: 70 одиниць планувалося встановити в Києві та 30 в Одесі.

Повідомлялося, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку). Отримати посилку можна за ПІН-кодом, так і через оновлений мобільний застосунок «Укрпошта 2.0». Як обіцяла компанія, цьогоріч мережа поштоматів буде розширена по всій території України.

Як повідомлялося, у проєкті бюджету на 2026 рік уряд назвав державну «Укрпошту» ризиковою та нібито визнав потребу її докапіталізації. Водночас гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що їй не загрожує дефолт.

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн грн до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.