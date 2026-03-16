Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію

Європейські сільськогосподарські оператори, які працюють в Україні, створили 14 березня International Farmers’ Association of Ukraine (IFA). Ця нова асоціація об’єднує 63 сімейні аграрні господарства, які працюють на земельних угіддях площею від 300 га до 22 тис. га. Загальна площа їхніх земель становить 275 тис. га. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента IFA Мішеля Терещенка.

«Вони походять з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Швейцарії, Австрії, Данії та навіть Шотландії. Як і їхні українські колеги, вони люблять Україну понад усе. Разом вони беруть участь у житті багатьох сіл, допомагають встановити труби та каналізації, будувати церкви, возити дітей, розчищати дороги від снігу, надавати велику гуманітарну допомогу. Вони працевлаштовують багатьох українців, експортують свій урожай, платять податки в український бюджет. Вони застосовують найкращі методи сільського господарства, захищають ландшафт і поважають довгострокову родючість землі», – зазначив Терещенко.

Президент асоціації наголошує, що аграрії «часто потрапляють під дії рейдерів, корумпованих аферистів, політиків чи недобросовісних апаратчиків».

«Вони знають, як захищатися, але вирішили створити своє об'єднання, щоб об'єднати зусилля і краще відстоювати свої права. IFA також зможе донести свій голос до всіх важливих для українських аграріїв переговорів, таких як ті, що пов’язані з інтеграцією України до Європейського Союзу. Як і всі асоціації, IFA також зможе генерувати синергію між колегами, обмінюватися важливою інформацією та сприяти дружньому обміну між своїми членами та всіма українськими фермерами», – йдеться у заяві.

До слова, в Україні розпочинається весняна посівна кампанія. Цього року старт польових робіт у більшості регіонів очікується дещо пізніше, ніж у середньому за попередні роки. Причиною стало глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей.