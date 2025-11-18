Гендиректор «Укрпошти» розповів, що зароблені кошти в Україні витрачає у США

Очільник компанії наголосив, що кожен сам обирає, як і на що витрачати кошти

За словами Смілянського, у свою освіту в США він інвестував мільйони гривень

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що витрачає свою зарплату на освіту у США та знання дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника компанії.

За словами посадовця, у власну освіту він вклав понад $200 тис. «Бо це – найкраща інвестиція у світі. У свою освіту в США я вклав понад $200 тис. і не жалкую ні про один долар. Мені цього ніхто не дарував – я взяв кредит, який, до речі, ще виплачую. І так само допомагаю отримати гарну освіту дітям», – каже він.

Крім того, глава «Укрпошти» розповів, що спрямовує зароблені кошти на допомогу Силам оборони та боротьбу з онкологією. «Доначу і на ЗСУ, і на боротьбу з онкологією (особливо дитячою), і на університети, й інші проєкти. Бо це правильно», – написав очільник компанії.

Також Смілянський додав, що не шкодує грошей на враження та емоції, зокрема мова про подорожі. «Переконаний: коли людина підбиває підсумки життя (а сьогодні це може статись у будь-який день), вона пригадує не бренд одягу й не те, чи було в неї джакузі, а скільки країн відвідала, як глибоко пірнала, щоб побачити акул, чи була на чемпіонаті світу або концерті світових зірок. Тому (звісно, до повномасштабного вторгнення) я вкладав у мандрівки, враження й емоції», – розповів очільник «Укрпошти».

Гендиректор «Укрпошти» зазначив, що частину зарплати вкладає у Пенсійний фонд. «Бо ти сам маєш забезпечувати свої мрії – наприклад, пенсію з видом на море. Чекати чогось від держави (будь-якої держави) – марно. Тож кожен сам коваль свого щастя», – написав він.

Смілянський наголосив, що кожен сам обирає, як і на що витрачати кошти, особливо якщо вони чесно зароблені.

«Хтось справді отримує задоволення від брендованих речей – і це круто. Бо позитивні емоції надзвичайно важливі. Чи розумію я людей, які витрачають місячну зарплату на новий айфон? Ні. Чи розумію жінок, які економлять на продуктах, щоб заощадити й потім купити якусь дорогу брендовану річ? Теж ні. Але ж, з іншого боку, – я не жінка. Тож як би хто не витрачав – головне, щоб рівень щастя від цього підіймався», – підсумував він.

Нагадаємо, голова «Укрпошти» Ігор Смілянський отримує близько 600 тис. грн на місяць, включаючи доплату за роботу з державною таємницею, але не має власного житла та авто.