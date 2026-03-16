АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України
Третю позицію другий рік поспіль утримує мережа магазинів Аврора
Дохід Фори за рік збільшився на 27%

Сукупний дохід компаній ритейлу, що увійшли до найкращих підприємств України 2026, становить 647,33 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Лідер рейтингу залишився незмінним – АТБ-маркет. За підсумками 2025 року компанія отримала 247,35 млрд грн доходу, що становить понад третину від загального доходу десятки лідерів. За рік виручка мережі зросла на 18%, а прибуток – на 11%, до 3,43 млрд грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи АТБ, яка об’єднує понад 13 бізнесів.

Друге місце вже четвертий рік поспіль посідає Сільпо-Фуд (Fozzy Group) із доходом 106,07 млрд грн, що на 14% більше, ніж роком раніше. Водночас мережа показала найбільше зростання прибутку серед усіх учасників Індексу – у 7,5 раза, до 1,16 млрд грн.

Третю позицію другий рік поспіль утримує мережа магазинів Аврора (Вигідна покупка). Її дохід за рік зріс на 30% і досяг 49,25 млрд грн. Водночас компанія стала найприбутковішою в Індексі: її прибуток у 2025 році становив 4,52 млрд грн, що на 11% більше, ніж роком раніше.

АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України фото 1

До десятки також увійшла ще одна компанія Fozzy Group – Фора, яка вдруге поспіль посіла четверте місце. Її дохід за рік збільшився на 27% – до 44,34 млрд грн, а прибуток зріс утричі, до 394,5 млн грн. Разом Сільпо та Фора забезпечили 150,41 млрд грн доходу.

До п’ятірки лідерів повернулася мережа магазинів техніки Comfy (Комфі Трейд), яка торік не потрапила до рейтингу через несвоєчасно подану фінансову звітність. У 2025 році її дохід склав 39 млрд грн (+12%), однак прибуток скоротився майже вдвічі – з 25,5 млн грн до 12,8 млн грн. Шосте місце другий рік поспіль посідає мережа Novus. Її дохід зріс на 20% і сягнув 34,69 млрд грн, тоді як прибуток майже не змінився – 556 млн грн.

Водночас не всі компанії змогли завершити рік із прибутком. Якщо раніше всі учасники топу ритейлу працювали «в плюс», то у 2025 році з’явилися й збиткові компанії. Зокрема, мережа Metro (Метро Кеш енд Кері Україна), яка другий рік поспіль посідає сьоме місце, отримала збиток у 380,9 млн грн, попри зростання доходу на 18% – до 33,92 млрд грн.

Не надто успішним рік виявився і для Rozetka, що входить до фінансово-промислової групи Rozetka, яка об’єднує 10 бізнесів. Компанія зафіксувала збиток у 38,9 млн грн, тоді як її дохід майже не змінився – 30 млрд грн (+1%). Через це вона опустилася з п`ятого на 10-те місце у рейтингу.

Восьму позицію третій рік поспіль посідає мережа Eva, що входить до Корпорації Тервін, яка об’єднує понад 20 бізнесів. У 2025 році її дохід зріс на 18% – до 31,82 млрд грн, однак прибуток скоротився на 21% – з 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Зокрема, в топ потрапила компанія Петрол Контракт, яка працює під брендом WOG. Хоча компанію заснували лише у 2022 році, вона показала найбільше зростання доходу серед учасників рейтингу: за рік показник збільшився у 1,7 раза – до 30,79 млрд грн. Прибуток також зріс у 1,7 раза – до 342,6 млн грн.

До слова, минулого року 12 197 компаній змінили юридичну адресу, здійснивши загалом 12 920 переїздів. Кількість таких міграцій зросла на 11% порівняно з попереднім роком, однак усе ще не досягла показників, що були до початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Читайте також

Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Що не так з є-бачком?
Вчора, 17:47
На програми «Зроблено в Україні» цьогоріч передбачено фінансування близько 37 млрд грн
«Зроблено в Україні». Уряд виділив понад 5,6 млрд грн на підтримку бізнесу
16 лютого, 18:36
Схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
17 лютого, 15:51
Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
22 лютого, 13:56
Понад половина резидентів зареєстровані у Києві
Кількість резидентів «Дія.City» подвоїлася: яка галузь домінує
16 лютого, 09:11
Марина Барсук звертає увагу на критично низький рівень оплати праці працівників апарату судів
Суддя Марина Барсук: Система правосуддя в Україні балансує на межі виснаження
17 лютого, 17:30
У Федерації роботодавців транспорту України заявили, що встановлення жорсткого «вікового» цензу суперечить європейській практиці
Дефіцитні вантажні вагони будуть списувати не за їх станом, а формально за віком – рішення Верховного суду
2 березня, 11:53
1 січня 2026 року в Україні вперше стартувала кампанія звітування про лобістську діяльність
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі
13 березня, 09:34
У Росії погіршилися фінансові показники тисяч компаній
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
13 березня, 15:15

Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію
Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію
АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України
АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України
Ціни на пальне 16 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 16 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
Мінкульт скасував статус критичного підприємства компанії з орбіти Коломойського
Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії
Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
