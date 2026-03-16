АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України

Дохід Фори за рік збільшився на 27%

Сукупний дохід компаній ритейлу, що увійшли до найкращих підприємств України 2026, становить 647,33 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Лідер рейтингу залишився незмінним – АТБ-маркет. За підсумками 2025 року компанія отримала 247,35 млрд грн доходу, що становить понад третину від загального доходу десятки лідерів. За рік виручка мережі зросла на 18%, а прибуток – на 11%, до 3,43 млрд грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи АТБ, яка об’єднує понад 13 бізнесів.

Друге місце вже четвертий рік поспіль посідає Сільпо-Фуд (Fozzy Group) із доходом 106,07 млрд грн, що на 14% більше, ніж роком раніше. Водночас мережа показала найбільше зростання прибутку серед усіх учасників Індексу – у 7,5 раза, до 1,16 млрд грн.

Третю позицію другий рік поспіль утримує мережа магазинів Аврора (Вигідна покупка). Її дохід за рік зріс на 30% і досяг 49,25 млрд грн. Водночас компанія стала найприбутковішою в Індексі: її прибуток у 2025 році становив 4,52 млрд грн, що на 11% більше, ніж роком раніше.

До десятки також увійшла ще одна компанія Fozzy Group – Фора, яка вдруге поспіль посіла четверте місце. Її дохід за рік збільшився на 27% – до 44,34 млрд грн, а прибуток зріс утричі, до 394,5 млн грн. Разом Сільпо та Фора забезпечили 150,41 млрд грн доходу.

До п’ятірки лідерів повернулася мережа магазинів техніки Comfy (Комфі Трейд), яка торік не потрапила до рейтингу через несвоєчасно подану фінансову звітність. У 2025 році її дохід склав 39 млрд грн (+12%), однак прибуток скоротився майже вдвічі – з 25,5 млн грн до 12,8 млн грн. Шосте місце другий рік поспіль посідає мережа Novus. Її дохід зріс на 20% і сягнув 34,69 млрд грн, тоді як прибуток майже не змінився – 556 млн грн.

Водночас не всі компанії змогли завершити рік із прибутком. Якщо раніше всі учасники топу ритейлу працювали «в плюс», то у 2025 році з’явилися й збиткові компанії. Зокрема, мережа Metro (Метро Кеш енд Кері Україна), яка другий рік поспіль посідає сьоме місце, отримала збиток у 380,9 млн грн, попри зростання доходу на 18% – до 33,92 млрд грн.

Не надто успішним рік виявився і для Rozetka, що входить до фінансово-промислової групи Rozetka, яка об’єднує 10 бізнесів. Компанія зафіксувала збиток у 38,9 млн грн, тоді як її дохід майже не змінився – 30 млрд грн (+1%). Через це вона опустилася з п`ятого на 10-те місце у рейтингу.

Восьму позицію третій рік поспіль посідає мережа Eva, що входить до Корпорації Тервін, яка об’єднує понад 20 бізнесів. У 2025 році її дохід зріс на 18% – до 31,82 млрд грн, однак прибуток скоротився на 21% – з 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Зокрема, в топ потрапила компанія Петрол Контракт, яка працює під брендом WOG. Хоча компанію заснували лише у 2022 році, вона показала найбільше зростання доходу серед учасників рейтингу: за рік показник збільшився у 1,7 раза – до 30,79 млрд грн. Прибуток також зріс у 1,7 раза – до 342,6 млн грн.

До слова, минулого року 12 197 компаній змінили юридичну адресу, здійснивши загалом 12 920 переїздів. Кількість таких міграцій зросла на 11% порівняно з попереднім роком, однак усе ще не досягла показників, що були до початку повномасштабного вторгнення.