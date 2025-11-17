Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто

Смілянський розповів про зарплату та життя під час війни

Смілянський отримує понад пів мільйона гривень на місяць, проте заявив, що веде скромний спосіб життя

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський отримує близько 600 тис. грн на місяць, включаючи доплату за роботу з державною таємницею, але не має власного житла та авто. Про це він повідомив у інтерв’ю на YouTube-каналі «Пряма червона».

«А у мене нічого немає. Реально – я орендую квартиру у Києві, у мене немає навіть службової машини», – заявив він. Смілянський орендує житло в Києві, пересувається пішки та час від часу користується службовими автомобілями, власного авто не має.

У 2024 році його офіційна зарплата становила понад 11,7 млн грн до сплати податків, що близько 600 тис. грн на місяць. Крім основного окладу, він отримує 15% надбавки за роботу з державною таємницею, але премії відмовився через війну.

Частина податків Смілянського, приблизно 2,1 млн грн, сплачується у США, де він податковий резидент, ще понад 2,3 млн грн – в Україні.

Смілянський також розповів, що підтримує прямий контакт з громадськістю через соцмережі, відповідає на коментарі та скарги і контролює логістику.

