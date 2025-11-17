Головна Країна Суспільство
Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто
Смілянський розповів про зарплату та життя під час війни
фото з відкритих джерел

Смілянський отримує понад пів мільйона гривень на місяць, проте заявив, що веде скромний спосіб життя

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський отримує близько 600 тис. грн на місяць, включаючи доплату за роботу з державною таємницею, але не має власного житла та авто. Про це він повідомив у інтерв’ю на YouTube-каналі «Пряма червона».

«А у мене нічого немає. Реально – я орендую квартиру у Києві, у мене немає навіть службової машини», – заявив він. Смілянський орендує житло в Києві, пересувається пішки та час від часу користується службовими автомобілями, власного авто не має.

У 2024 році його офіційна зарплата становила понад 11,7 млн грн до сплати податків, що близько 600 тис. грн на місяць. Крім основного окладу, він отримує 15% надбавки за роботу з державною таємницею, але премії відмовився через війну.

Частина податків Смілянського, приблизно 2,1 млн грн, сплачується у США, де він податковий резидент, ще понад 2,3 млн грн – в Україні. 

Смілянський також розповів, що підтримує прямий контакт з громадськістю через соцмережі, відповідає на коментарі та скарги і контролює логістику. 

Нагадаємо, що генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про значне оновлення автопарку компанії та спростував жарт стан автомобілів компанії. Завдяки партнерству з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), «Укрпошта» придбала 160 нових автомобілів, які допоможуть компенсувати втрати, спричинені ворожими обстрілами. Загальна сума збитків від пошкоджень інфраструктури «Укрпошти» перевищила 2,5 млрд грн. 

Теги: зарплата машини Укрпошта житло Ігор Смілянський

Суспільство

Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто
Гендиректор «Укрпошти» розповів, що не має свого житла та авто
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва

