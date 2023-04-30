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Поточний тариф для населення веде до дефолту більшості енергопостачальників – Асоціація

Христина Жиренко
glavcom.ua
Поточний тариф для населення веде до дефолту більшості енергопостачальників – Асоціація

Через фінансування поточного тарифу для населення 70% енергопостачальників близькі до дефолту – Асоціація постачальників енергоресурсів

 

Відкладання поетапного переходу до ринкових цін на електроенергію для населення створило циклічну боргову кризу та має критичні наслідки для всієї енергосистеми, пише в своєму блозі заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Василь Гончарук.

В Асоціації стверджують, що подальше ігнорування проблеми призведе до повного краху ліберальної моделі енергоринку, про що говорять практично всі його учасники.

«Виходом зі становища, яке склалося, є неминуче переведення ціни електричної енергії для населення на ринкові рейки. Це має відбуватися паралельно із запровадженням адресної компенсації для незахищених верств населення чи солідарної оплати (дотація+платіж споживача) за електроенергію», – вважає Гончарук.

Він стверджує, що все більше фактів свідчать про те, що механізм ПСО (положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії - ред.) недієвий в нинішніх умовах і спроби реанімувати його за рахунок постачальників електроенергії призведуть до їх банкрутств.

«Близько 70% з них в теперішніх реаліях близькі до дефолту», – додав Василь Гончарук.

Нагадаємо, що 18 постачальників універсальних послуг (ПУП) звернулися з листом до Уряду, НКРЕКП та РНБО з проханням не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.

Теги: енергетика електроенергія тарифи

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