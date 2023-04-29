Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Молдова купуватиме електроенергію в «Укргідроенерго»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова купуватиме електроенергію в «Укргідроенерго»
Це перший договір, підписаний Energocom, який має різні ціни на денний і нічний час
фото ілюстративне

Вироблена в Україні електроенергія дозволить покрити дефіцит споживання на час ремонтних робіт на об'єктах постачальника з Румунії

Молдавська державна компанія Energocom уклала контракт з українською «Укргідроенерго» на постачання 30 000 МВт-год електроенергії у травні 2023 року.  Про це йдеться у повідомленні Energocom.

Вироблена в Україні електроенергія дозволить покрити дефіцит споживання на час ремонтних робіт на об'єктах постачальника з Румунії.

«У травні SA Energocom закупить 290 000 МВт-год від Молдавської ДРЕС у Придністровському регіоні, що становить 92% потреби в електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціна 66 $/МВт-год була узгоджена минулого місяця на пів року. Решту електроенергії закуповуватимуть в «Укргідроенерго», попередній загальний обсяг – 30 000 МВт-год. Ціна у денний час становить 95 $/МВт-год, а в нічний час – 55 $/МВт-год.

У компанії зазначили, що це перший договір, підписаний Energocom, який має різні ціни на денний і нічний час.

Наприкінці березня Energocom продовжила на шість місяців контракт із Молдавською ДРЕС на закупівлю приблизно 90% електроенергії від потреби Молдови. Ще приблизно 5% необхідного Молдова закуповує у румунської Nuclearelectrica, а за потреби в години пік електроенергію купує на енергобіржі у Румунії.

Раніше повідомлялося, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) зволікає із затвердженням цього порядку. Про це повідомили в «Укренерго».

До слова, раніше в «Укренерго» попередили про дефіцит електроенергії влітку.

Теги: Молдова Укргідроенерго електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість сітла при споживанні до 250 кВт*год складатиме 1,44 грн
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
Сьогодні, 04:00
Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку – дефіцит
В «Укренерго» попередили про дефіцит електроенергії влітку (відео)
Вчора, 01:06
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф
25 квiтня, 15:25

Економіка

Минулого року приватні газовидобувники не змогли продати третину свого газу – Асоціація
Минулого року приватні газовидобувники не змогли продати третину свого газу – Асоціація
Молдова купуватиме електроенергію в «Укргідроенерго»
Молдова купуватиме електроенергію в «Укргідроенерго»
Навіщо Банкова робить з «Нафтогазу» збиткового гіганта? Експерт висунув версію
Навіщо Банкова робить з «Нафтогазу» збиткового гіганта? Експерт висунув версію
Офіційне працевлаштування домашніх працівників. Які зміни готують депутати
Офіційне працевлаштування домашніх працівників. Які зміни готують депутати
У 2023 році збереження тарифів на електрику для населення обійдеться державі у 150 млрд грн – ЗМІ
У 2023 році збереження тарифів на електрику для населення обійдеться державі у 150 млрд грн – ЗМІ
Нацбанк перерахував до держбюджету найбільшу в своїй історії суму
Нацбанк перерахував до держбюджету найбільшу в своїй історії суму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
24K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
5856
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
5042
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
3804
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
3689
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Новини

Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Сьогодні, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Сьогодні, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Сьогодні, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Сьогодні, 02:29
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту