Молдова купуватиме електроенергію в «Укргідроенерго»

Це перший договір, підписаний Energocom, який має різні ціни на денний і нічний час

Вироблена в Україні електроенергія дозволить покрити дефіцит споживання на час ремонтних робіт на об'єктах постачальника з Румунії

Молдавська державна компанія Energocom уклала контракт з українською «Укргідроенерго» на постачання 30 000 МВт-год електроенергії у травні 2023 року. Про це йдеться у повідомленні Energocom.

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Вироблена в Україні електроенергія дозволить покрити дефіцит споживання на час ремонтних робіт на об'єктах постачальника з Румунії.

«У травні SA Energocom закупить 290 000 МВт-год від Молдавської ДРЕС у Придністровському регіоні, що становить 92% потреби в електроенергії», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ціна 66 $/МВт-год була узгоджена минулого місяця на пів року. Решту електроенергії закуповуватимуть в «Укргідроенерго», попередній загальний обсяг – 30 000 МВт-год. Ціна у денний час становить 95 $/МВт-год, а в нічний час – 55 $/МВт-год.

У компанії зазначили, що це перший договір, підписаний Energocom, який має різні ціни на денний і нічний час.

Наприкінці березня Energocom продовжила на шість місяців контракт із Молдавською ДРЕС на закупівлю приблизно 90% електроенергії від потреби Молдови. Ще приблизно 5% необхідного Молдова закуповує у румунської Nuclearelectrica, а за потреби в години пік електроенергію купує на енергобіржі у Румунії.

Раніше повідомлялося, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) зволікає із затвердженням цього порядку. Про це повідомили в «Укренерго».

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До слова, раніше в «Укренерго» попередили про дефіцит електроенергії влітку.