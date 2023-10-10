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Президент «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу для бізнесу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Президент «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу для бізнесу
Нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на залізничні перевезення розжене інфляцію та зробить нашу продукцію неконкурентною – Каленков

Підвищення тарифів на перевезення, яке ініціює «Укрзалізниця», матиме катастрофічні наслідки для економіки, адже розжене інфляцію в країні, та зробить нашу продукцію неконкурентною на світовому ринку. Про це заявив президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков. 

«В Україні частка вантажів, які перевозяться «Укрзалізницею», 80%. І тому, якщо «Укрзалізниця» збільшує тарифи, це збільшує собівартість всієї продукції. Це розганяє інфляцію. Це робить неконкурентоспроможною ту продукцію, яка відправляється на експорт чи навіть продається на внутрішньому ринку і конкурує з імпортом. І треба розуміти, що економічні наслідки будуть катастрофічні. Логістичні витрати для бізнесу зросли вже в 4-5 разів, тепер буде 6-7 разів. Наша продукція нікому не буде потрібна. Ми не будемо працювати», – наголосив Каленков.

Він підкреслив, що для бізнесу надзвичайно важливо, щоб «Укрзалізниця» працювала і ефективно виконувала свою роботу. Але також для бізнесу важливо, щоб робота компанії була прозорою, а видатки – зрозумілими.

«Укрзалізниця» – це величезна державна компанія, яка легендарна за своєю корупцією. Я не знаю іншу державну компанію, тим більше такого масштабу, де корупційні скандали були би так поширені, як в «Укрзалізниці». Але навіть якщо абстрагуватися від корупції, у бізнесу є дуже великі питання до ефективності роботи «Укрзалізниці». Тож ми сподіваємося, що «Укрзалізниця» робить все для того, щоб зменшити собівартість своїх послуг. Бо ми на своїх підприємствах це робимо», – акцентував Каленков.

Він висловив переконання, що УЗ може віднайти необхідні кошти, якщо звернеться за підтримкою до міжнародних донорів, а не перекладаючи тягар витрат на плечі бізнесу, який і так має численні економічні проблеми.

«Держава багато говорить про те, що треба підтримувати бізнес. Для цього потрібно заморозити тарифи на перевезення до нашої перемоги. «Укрзалізниця» може говорити з нашими партнерами, виходити на міжнародний ринок, сама чи за допомогою держави, і залучати зовнішнє фінансування. Адже український бізнес наразі не може вийти на міжнародний ринок, щоб зробити якісь запозичення», – резюмував Каленков.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

В свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити «Укрзалізниці».

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