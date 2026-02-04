Профспілка Енергоатома закликала уряд до діалогу через плани приватизації частини компанії

«Приватизація частини «Енергоатома»» під час війни – ризики для працівників, – керівник профспілки Снітков

Голова профспілки НАЕК «Енергоатом» Сергій Снітков висловив стурбованість через оголошені наміри продати частину акцій компанії - йдеться про можливість приватизації до 25% державного підприємства. Про це він розповів в інтерв’ю Уніан.

«Заяви щодо приватизації частки «Енергоатома»… є вкрай небезпечними з точки зору морально-психологічного стану в колективі… Працівник думає: «Якщо продадуть 25%, що буде зі мною?»» – сказав Снітков.

Керівник профспілки підкреслив, що профспілка не має офіційної комунікації з урядом щодо цих планів, а більшість працівників дізнаються про можливі зміни тільки з інформаційного простору.

Він також зазначив, що в умовах війни, атак на енергетику та невизначеності приватизація може посилити тривогу серед персоналу.

На тлі цих дискусій профспілка нагадала про свою позицію щодо оцінки публічних звинувачень пов’язаних з недавнім корупційним скандалом: вони мають бути адресними, а не узагальненими стосовно всього трудового колективу.

«Звинувачення окремих осіб не має ототожнюватися з усім 30-тисячним колективом «Енергоатома»», – підкреслив Снітков.

Профспілка закликає до відкритого діалогу з приводу будь-яких змін, включно з приватизацією, щоб гарантувати стабільність, соціальну захищеність та прозорий процес для працівників і держави загалом.