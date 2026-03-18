«Метінвест» очолив рейтинг компаній із бездоганною репутацією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Металургійний холдинг Ахметова лідирує у рейтингу компаній із бездоганною репутацією: у топ потратили вісім підприємств групи

Компанія «Метінвест» стала одним із лідерів Індексу найкращих компаній України-2026, який оприлюднив сервіс Опендатабот. До рейтингу увійшли одразу вісім підприємств групи у різних галузевих категоріях.

Індекс склали на основі фінансової звітності компаній за 2025 рік, а також оцінки їхньої ділової репутації. При цьому з переліку виключили компанії, пов’язані з РФ, підсанкційні бізнеси та фігурантів «чорного списку» Антимонопольного комітету.

У категорії добувної промисловості до рейтингу увійшли чотири підприємства «Метінвесту»: Північний ГЗК (4 місце), Південний ГЗК (5), Шахтоуправління «Покровське» (6) та Центральний ГЗК (7).

У переробній промисловості високі позиції посіли заводи «Запоріжсталь» (2 місце) та «Каметсталь» (4). Також до списку потрапили «Метінвест-СМЦ» (10 місце у сфері оптової торгівлі) та «Метінвест Холдинг» (2 місце у категорії професійної, наукової та технічної діяльності).

Індекс Опендатабота – це аналітичний інструмент, який відображає стан українського бізнесу на основі відкритих даних – державних реєстрів, фінансової звітності, санкційних списків і зв’язків компаній.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Також у 2025 році компанії Метінвесту сплатили 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

