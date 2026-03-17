Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив 16 березня
фото: НБУ

Компанія не подала регулятору інформацію та документи у встановлені терміни

Національний банк наклав штраф на «Укрпошту» у 255 тис. грн. Штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням регулятору необхідної інформації та документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації/документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки», – зазначає пресслужба.

Факт недотримання правил було встановлено комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків під час здійснення безвиїзного нагляду. Рішення про накладення штрафу було офіційно ухвалене 16 березня 2026 року. Тепер компанія зобов’язана сплатити суму штрафу до державного бюджету протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення.

Раніше Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід, а також погано перевіряв клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.

Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
