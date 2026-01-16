«Мені не соромно за жодне рішення». Галущенко вперше прокоментував справу «Мідас», плівки НАБУ та будинок Захарченка

Рішення піти у відставку ексміністр назвав політичним

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко вперше публічно прокоментував свою можливу причетність до справи «Мідас», фігурантів так званих «плівок НАБУ», а також інформацію про перебування в будинку, який у медіа пов'язують із Захарченком. Виступ відбувся під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Галущенко підтвердив, що був знайомий із Тімуром Міндічем – бізнесменом, якого у ЗМІ називають другом президента Зеленського. Однак ексміністр підкреслив, що це знайомство виникло задовго до повномасштабної війни і не мало жодного стосунку до його службової діяльності.

«Наші діти разом ходили до школи у Києві. Тоді й познайомилися. Це був приблизно 2017–2018 рік», – пояснив він.

Водночас Галущенко заявив, що був здивований твердженнями про нібито вплив на його спілкування з президентом.

«Упродовж війни я постійно спілкувався з Президентом, особливо – під час масованих обстрілів», – сказав він.

Окремо Герман Галущенко прокоментував контакти з Ігорем Міронюком, той у «плівках НАБУ» фігурує як «Рокет». Галущенко розповів, що звертався до нього виключно як до юриста. За його словами, вони познайомилися ще в період, коли Галущенко працював у Міністерстві юстиції, а Міронюк обіймав посаду заступника голови Фонду держмайна.

«Коли я це почув (ред. плівки НАБУ), у мене виникло багато запитань чи це відповідає дійсності. Часто люди щось розповідають одне одному, щоб створити враження впливу», – зазначив ексміністр.

Одним із найбільш резонансних питань на засіданні стало перебування Галущенка в будинку, який у медіа пов'язують із Захарченком (екс-міністра МВС часів Януковича). За його словами, він не знав, кому належить ця нерухомість.

«Цей будинок був на вільному ринку оренди. Він постійно здавався, і до мене там мешкали інші люди. Через замах на моє життя я був змушений змінювати місце перебування. Я не проживав там постійно, а перебував час від часу» , – пояснив Галущенко.

Окремо Галущенко підкреслив, що інформація НАБУ, озвучена під час обшуків у цьому будинку, про його належність ексміністру юстицій не відповідає дійсності. Також він заперечив твердження про те, що ключі від будинку йому передавала АРМА.

Галущенко також прокоментував корупційний скандал навколо «Енергоатома». За його словами, в останні роки підприємство покращило показники роботи, а ймовірна корупція не є причиною блекаутів.

««Енергоатом» дійсно був збитковою компанією. Половину своєї товарної продукції «Енергоатом» віддавав фактично за одну копійку. Нікого не цікавило те, що Запорізька атомна станція не могла видавати повну потужність. Насправді все це змінилося у 2021 році, коли було побудовано відповідну лінію, і Запорізька АЕС до окупації вперше в історії України почала видавати понад 6 гігават потужності. У лютому, напередодні початку повномасштабної війни, вперше в історії України працювали 15 атомних блоків і видавали повний обсяг генерації. Нині на кожну зиму атомна генерація працює максимально можливим складом – дев'ять блоків. Це, по суті, максимум, який сьогодні можливий, особливо в умовах постійних обстрілів».

«Було таке враження, що всі злочинці вже визначені. І це питання «фігуранта справи» , хоча існують процесуальні статуси, а самого поняття "фігурант" не існує, несло, наскільки я це відчував, дуже багато негативу для уряду. Я ніколи не тримався за посаду. Скоріше так склалося, що це були чотири роки і три військові зими. Одна справа – критикувати з боку, як можна було зробити краще, а інша – взяти на себе відповідальність. Тому я вважаю, що це було нормальним політичним рішенням» , – підсумував Галущенко.

Окремо в коментарі про ситуацію з «Енергоатомом» Галущенко пояснив, що змінив після свого призначення на посаду міністра енергетики.

«Після мого призначення міністром у 2021 році було добудовано лінії, змінено фінансову модель роботи державної компанії, що дало змогу у 2021 році знизити тариф для населення. Якби не повномасштабна війна та втрата Запорізької станції, такий тариф зберігався б і надалі, при цьому фінансова стабільність компанії була б забезпечена» , – додав Галущенко.

Також він звернув увагу, що Міронюк ніколи не був його радником, як про це заявляли у НАБУ. Цей факт підтвердили і в суді.