Депутати налякали рієлторів планами ухвалити закон про ринок нерухомості

У Верховній Раді готують закон для врегулювання ринку нерухомості
У Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України кажуть, що влада не завжди враховує пропозиції професійної спільноти

Спільнота посередників, що працює на ринку нерухомості, застерігає, що у майбутньому законопроєкті щодо регулювання рієлторської діяльності, можуть міститися значні ризики. Представники бізнесу, який досі не регулюється законом стверджують, що нові правила можуть створити зайві обмеження для їхнього роботи і навіть призвести до зростання вартості їхніх послуг. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Рієлтори, хто ви такі? Влада готує нові правила гри на ринку нерухомості».

Президентка Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха розповідає, що ринок уже і так має власні механізми саморегулювання. У професійній спільноті діють реєстри рієлторів, стандарти діяльності та кодекс етики, а фахівці регулярно проходять навчання і реагують на зміни в законодавстві.

Водночас представники ринку беруть участь у роботі групи при парламентському комітеті, яка готує майбутній законопроєкт. До неї від асоціації увійшли юристи, економіст та сама президентка організації. Однак, за словами Гайдамахи, учасники ринку не завжди відчувають, що їхню позицію повністю враховують під час обговорення. «Ми беремо участь у роботі групи, але часто не отримуємо чітких відповідей на наші запитання. Складається враження, що багато рішень уже сформовані заздалегідь», – зазначила вона.

Однією з найбільших проблем, на думку представників галузі, можуть стати нові вимоги до роботи рієлторів. Зокрема, йдеться про ідею запровадження обов’язкових іспитів для доступу до професії. За словами Гайдамахи, запропонована модель може нагадувати систему отримання водійських прав: якщо іспит не складено, людина фактично не зможе працювати, а повторна спроба може бути доступною лише через тривалий час.

Ще один ризик, на який звертає увагу фахівчиня, – можливе покладання на рієлторів функцій, які зазвичай виконують контролюючі органи. За словами Гайдамахи, йдеться про перевірку походження коштів покупця, ризиків відмивання грошей чи технічного стану житла, хоча рієлтори не мають відповідних повноважень для таких перевірок.

У спільноті посередників на ринку нерухомості також лякають тим, що держава начебто може повернутися до ідеї обов’язкової участі посередника у будь-якій операції з нерухомістю. Гайдамаха пояснює: такий підхід може обмежувати право власників самостійно розпоряджатися своїм майном. «Наприклад, людина хоче продати квартиру знайомим або родичам. Навіщо їй у такій угоді обов’язково залучати рієлтора? А якщо держава фактично змусить проводити угоди лише через посередника – це вже питання конституційних прав»» – зазначила вона.

Крім того, фахівчиня застерігає: надмірне регулювання може скоротити кількість фахівців та підвищити вартість їхніх послуг. Гайдамаха навела приклад сфери оцінки майна, де після змін до законодавства кількість спеціалістів значно зменшилася.

Президентка асоціації також сумнівається, що новий закон сам по собі допоможе вивести ринок із тіні. За її словами, для боротьби з нелегальною діяльністю держава вже має інструменти перевірок.

На думку Гайдамахи, ефективнішим кроком могла б стати зміна податкових умов, зокрема зменшення податкового навантаження на ринку оренди. Наразі фізичні особи, які здають житло без реєстрації ФОП, сплачують 23% доходу у вигляді податків. Попри критику окремих ініціатив, у професійній спільноті заявляють про готовність співпрацювати з державою.

Нагадаємо, в Україні ринок рієлторських послуг досі працює без чітких правил, прозорих вимог до договорів і зрозумілої структури вартості послуг. Саме тому влада готує окремий законопроєкт, який має врегулювати діяльність фахівців на ринку нерухомості.

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк заявляла, що наразі навіть немає точних даних про кількість людей, які працюють у сфері рієлторських послуг. За її словами, оплата послуг має відповідати реальному обсягу роботи, а клієнт повинен чітко розуміти, за що саме платить. Наразі при парламентському комітеті вже працює спеціальна робоча група, яка готує майбутній законопроєкт.

Раніше «Главком» писав, що на початку грудня на ринку нерухомості виникла хвиля паніки через повідомлення про нібито нові жорсткі правила купівлі житла з 2026 року. У соцмережах активно поширювалася інформація, що українці нібито не зможуть продавати чи купувати нерухомість без додаткових перевірок джерел коштів.

Втім згодом у владі пояснили: жодних нових вимог не запроваджується. Перевірка походження коштів при операціях з нерухомістю існує вже багато років і застосовується до угод на суму від 400 тис. грн, тому для покупців і продавців правила фактично не змінюються.

Депутати налякали рієлторів планами ухвалити закон про ринок нерухомості
Юте Банк остаточно виходить на український ринок
Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію
АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України
Ціни на пальне 16 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ

Українські банки готові до кредитування економіки
