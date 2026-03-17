«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

До кінця 2026 року бізнес-клієнти компанії мають перейти на єдиний договір

Нова модель оформлення документів насамперед орієнтована на малий і середній бізнес

«Укрпошта» запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що відповідне рішення має спростити підключення сервісів, скоротити документообіг і дати бізнесу більше гнучкості в управлінні логістикою. Нова модель насамперед орієнтована на малий і середній бізнес, для якого швидкість підключення послуг і можливість оперативно змінювати логістичні рішення часто є критично важливими.

Єдиний договір дозволить простіше додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу укладати окремі угоди. Серед ключових переваг нового формату – один договір замість кількох, оптимізація документообігу, простіше підключення нових сервісів і більше свободи для масштабування бізнесу.

Перехід на нову модель уже розпочався й триватиме поступово. До кінця 2026 року бізнес-клієнти мають перейти на єдиний договір. Водночас усі чинні угоди продовжують діяти на попередніх умовах, а сам перехід відбуватиметься у супроводі менеджерів компанії.

