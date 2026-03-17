«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

Ростислав Вонс
До кінця 2026 року бізнес-клієнти компанії мають перейти на єдиний договір
Нова модель оформлення документів насамперед орієнтована на малий і середній бізнес

«Укрпошта» запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що відповідне рішення має спростити підключення сервісів, скоротити документообіг і дати бізнесу більше гнучкості в управлінні логістикою. Нова модель насамперед орієнтована на малий і середній бізнес, для якого швидкість підключення послуг і можливість оперативно змінювати логістичні рішення часто є критично важливими.

Єдиний договір дозволить простіше додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу укладати окремі угоди. Серед ключових переваг нового формату – один договір замість кількох, оптимізація документообігу, простіше підключення нових сервісів і більше свободи для масштабування бізнесу.

Перехід на нову модель уже розпочався й триватиме поступово. До кінця 2026 року бізнес-клієнти мають перейти на єдиний договір. Водночас усі чинні угоди продовжують діяти на попередніх умовах, а сам перехід відбуватиметься у супроводі менеджерів компанії.

Нагадаємо, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.

Як повідомлялося, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував черговий етап масштабної модернізації компанії. Вперше в історії національного оператора сортування преси та листів переберуть на себе роботизовані системи. Це дозволить знизити собівартість послуг на тлі падіння обсягів паперової кореспонденції.

До слова, «Укрпошта» розпочала випробування інноваційних екзоскелетів для персоналу своїх логістичних центрів. Технологія має полегшити роботу сортувальників та вантажників, знизивши навантаження на спину та ноги під час роботи з важкими посилками. 

Читайте також

За словами Давиденка, після його звернення до «Укрпошти» компанія протягом п’яти днів не змогла з ним зв’язатися
Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»
11 березня, 08:41
На одному з терміналів «Укрпошти» розпочався тест-драйв екзоскелетів
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети
27 лютого, 14:42
Медикаменти не зберігатимуться у відділеннях, а надсилатимуться клієнтам після оформлення замовлення
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни
25 лютого, 10:39
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
22 лютого, 00:28
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
21 лютого, 23:36
У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків
У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків
20 лютого, 11:04
У середньому заява на реєстрацію опрацьовується протягом 48 годин
Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
17 лютого, 16:07
14 березня було створено International Farmers’ Association of Ukraine
Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію
Вчора, 09:27
Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Що не так з є-бачком?
15 березня, 17:47

«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами
«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами
Уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими для ЗСУ
Уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими для ЗСУ
Депутати налякали рієлторів планами ухвалити закон про ринок нерухомості
Депутати налякали рієлторів планами ухвалити закон про ринок нерухомості
Юте Банк остаточно виходить на український ринок
Юте Банк остаточно виходить на український ринок
Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію
Іноземці-фермери, які працюють в Україні, об'єдналися в асоціацію
АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України
АТБ, Сільпо, Аврора: названо топ-10 найбільших торговельних компаній України

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
