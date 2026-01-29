Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома»
фото: Юлія Свириденко

Конкурс відбувався за повною відкритою процедурою за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена

Кабінет Міністрів України затвердив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка наголосила, що рішення ухвалене на підставі подання номінаційного комітету та є важливим кроком для перезапуску управління стратегічною державною компанією, передає «Главком».

Нова наглядова рада складається із семи членів. До незалежних членів увійшли Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон – міжнародні фахівці з багаторічним досвідом у сфері ядерної енергетики, фінансів, управління ризиками та правового регулювання.

Представниками держави в наглядовій раді стали заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

Уряд зазначає, що конкурс відбувався за повною відкритою процедурою за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена, відповідно до вимог для стратегічно важливих державних підприємств.

Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома». На перехідний період Кабмін доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

Крім того, наглядова рада має провести повний аудит попередньої діяльності компанії, зокрема договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, із врахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Нагадаємо, що 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі корупції в «Енергоатомі».

Читайте також:

Теги: Кабмін Енергоатом розслідування Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із вересня наступного року школярі отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
30 грудня, 2025, 08:10
Молодого українця з радіоглушителем затримали в аеропорту Окенце
У польському аеропорту було затримано українця з радіоглушником: розпочато розслідування
1 сiчня, 17:07
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
Одна зі знищених Росією українських лікарень
Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
22 сiчня, 17:27
Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон стали незалежними членами наглядової ради
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
31 грудня, 2025, 18:16
Свириденко зробила заяву про відключення світла
Скандал зі знеструмленням лікарень у Львові: Свириденко зробила заяву
7 сiчня, 11:51
Школа із назвою «Перспектива» снує з лютого 2025 року
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування
7 сiчня, 15:12
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
13 сiчня, 19:09
За версією слідчих, упродовж цих двох місяців посадовиця здійснила п'ять переказів та одну операцію зі зняття готівки. Загалом їй вдалося вкрасти 1,748 тис. грн
В Ірпені начальниця відділення банку підозрюється у зникненні 1,7 млн грн: деталі справи
19 сiчня, 17:48

Суспільство

В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі
У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua