Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання

Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома»

Конкурс відбувався за повною відкритою процедурою за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена

Кабінет Міністрів України затвердив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка наголосила, що рішення ухвалене на підставі подання номінаційного комітету та є важливим кроком для перезапуску управління стратегічною державною компанією, передає «Главком».

Нова наглядова рада складається із семи членів. До незалежних членів увійшли Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон – міжнародні фахівці з багаторічним досвідом у сфері ядерної енергетики, фінансів, управління ризиками та правового регулювання.

Представниками держави в наглядовій раді стали заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

Уряд зазначає, що конкурс відбувався за повною відкритою процедурою за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена, відповідно до вимог для стратегічно важливих державних підприємств.

Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома». На перехідний період Кабмін доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

Крім того, наглядова рада має провести повний аудит попередньої діяльності компанії, зокрема договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, із врахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Нагадаємо, що 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі корупції в «Енергоатомі».