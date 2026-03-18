Чорноморський порт відкрив доступ до послуг через аукціони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Аукціони мають відкрити доступ до портових потужностей для бізнесу
Пілотний проєкт має прибрати закриті домовленості та сформувати ринкові тарифи

Державне підприємство «Чорноморський морський торговельний порт» уперше виставило портові послуги на відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про запуск пілотного проєкту з відкритого доступу до портових потужностей, зокрема причалів, складів і супутніх послуг. Першим лотом стало перевантаження імпортних мінеральних добрив.

Аукціон проходитиме за англійською моделлю – на підвищення ціни. Торги заплановані на 25 березня 2026 року. Для участі необхідно зареєструватися на одному з акредитованих електронних майданчиків Prozorro.Продажі та подати цінову пропозицію.

У межах пілоту передбачено надання послуг із перевантаження мінеральних добрив навалом або в біг-бегах. Виняток становить карбамід. Саме цей сегмент обрали як один із найбільш стабільних і затребуваних для порту.

Формат участі максимально спрощений: предметом торгів фактично є робота крана, тоді як доступ до причалів оплачується переможцем окремо – залежно від типу вантажу.

Запуск аукціонів відбувся після доопрацювання концепції, яку представили на засіданні Координаційної ради з питань розвитку конкурентного середовища у морських портах 13 березня. Початково проєкт презентували ще у листопаді 2025 року, після чого його скоригували з урахуванням зауважень ринку.

За результатами попередніх консультацій, бізнес уже продемонстрував високий інтерес до нової моделі. Очікується, що аукціонний формат стане привабливим і для іноземних вантажовласників, які отримають можливість працювати з державним портом на прозорих умовах.

Раніше 12 березня російська армія обстріляла ударними безпілотниками портову інфраструктуру в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

До слова, війна на Близькому Сході та критична посуха в аграрних регіонах Сполучених Штатах Америки стали головними драйверами подорожчання української пшениці. Електронна зернова біржа України повідомляє, що український ринок продовольчої пшениці за останній тиждень демонструє невпинне зростання. Так, пшениця здорожчала ще на 50 грн/т. Таке подорожчання відбувається на тлі посухи в Штатах та ударів по Ірану.

