Уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими для ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ
Кабмін розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств. Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів, ремонту, утримання та експлуатації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових, а також закупівлі товарів оборонного призначення для їх обслуговування.

«Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Зазначається, що ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність ЗСУ.

До слова, у Верховній Раді готують чергове посилення законодавства щодо мобілізації та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин. 

Як повідомлялося, Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку «Резерв+».

